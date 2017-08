MOTOGP - Beaucoup plus malin que ses rivaux, Marquez s'est offert une promenade à Brno

Lorsque les conditions sont incertaines, Marc Marquez (Honda HRC) n'a pas de rival. Plus malin et rusé que tous les autres, le champion du monde en titre a infligé une nouvelle leçon d'audace à tous les autres prétendants au titre, ce dimanche, pour remporter le Grand Prix de République tchèque. Dani Pedrosa (Honda HRC) a offert le doublé à la firme ailée alors que Maverick Viñales (Yamaha Factory), troisième, et son coéquipier Valentino Rossi, quatrième, ont limité la perte de points. Une stratégie incompréhensible a bouté Johann Zarco (Yamaha Tech3) hors du top 10, au 12e rang.

Plus d'infos à suivre...