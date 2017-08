MOTOGP - Le nouveau carénage Ducati, invention révolutionnaire... et inquiétante

Le dicton est bien connu : les révolutions sont souvent des évolutions qui n'en ont pas l'air. Quiconque ayant suivi le MotoGP avant la saison en cours n'a pas bondi de son fauteuil à la découverte de la monstruosité dévoilée par Ducati lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de République tchèque. La firme de Borgo Panigale a en effet installé un carénage musclé sur la machine de Jorge Lorenzo, vendredi, puis sur celle de Danilo Petrucci (Pramac), ce samedi. La nouveauté devrait réapparaître continuellement (être adoptée ?) jusqu'à la fin de saison sur les bolides de la marque, à moins qu'Andrea Dovizioso, performant sans l'utiliser, décide de le rejeter. Mais qu'importe. L'invention suscite déjà quelques interrogations. Et beaucoup d'inquiétudes.

Détournement du règlement

L'année dernière, en marge du Grand Prix des Pays-Bas, la Commission Grand Prix, composée de Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna), Ignacio Verneda (CEO de la FIM), Hervé Poncharal (IRTA) et Takanao Tsubouchi (MSMA) avait indiqué, à l'unanimité, une volonté d'interdire les ailerons, instaurés par Ducati et développés, ensuite, par tous les autres constructeurs. Malgré leur efficacité avérée, les décideurs du championnat du monde de vitesse moto avaient invoqué des questions de sécurité et surtout de limitation des coûts, le développement de ces appendices nécessitant des investissements colossaux en soufflerie. Le règlement avait donc subi des modifications et les artifices avaient (quasiment) disparu, même si les ingénieurs avaient trouvé une alternative en les camouflant à l'intérieur du carénage, et non plus à l'extérieur.

Vidéo - Ciabatti : "Lorenzo a besoin de confiance, le nouveau carénage lui en donne" 01:38

"Les dispositifs ou artifices dépassant du carénage ou de la carrosserie et non-intégrés à celle-ci, qui peuvent permettre un effet aérodynamique ne sont pas autorisés", stipule désormais le règlement 2017 de la Fédération Internationale de Motocyclisme. Ducati n'a pas tardé à trouver la parade, contournant facilement l'ordonnance, en moulant les appendices dans le carénage, et non plus en les additionnant par des fixations. Imparable. Mieux, la firme de Bologne a aussi contré un autre point de règlement notifiant "qu'aucun élément ne pouvait être ajouté à un carénage une fois celui-ci homologué". Comment ? Tout simplement en obtenant l'approbation d'une pièce aérodynamique complexe "triplan", montée ce samedi sur la machine de Danilo Petrucci. La stratégie permet à l'équipe d'usine de monter une pièce biplan sur la machine de Lorenzo sans s'exposer à des sanctions ; le règlement interdit l'ajout de pièces, mais il tolère que certaines soient ôtées. Imparable, on vous dit.

Marquez et Rossi pas emballés par la nouveauté...

Luigi Dall'Igna, directeur de la compétition de Ducati, a encore eu tout bon. Principal instigateur de cette nouveauté, dont il se murmure qu'elle a été inspirée de la Formule 1 et de la Ferrari SF70-H, l'ingénieur a mis un gigantesque taquet derrière les oreilles de ses concurrents... et grandement facilité la progression de Lorenzo. Dès ses premiers tours lancés avec une GP17 "new look", le Majorquin a substantiellement amélioré ses chronos. Le triple champion du monde a vanté "un meilleur potentiel" découvert en l'espace de quelques tours et des "sensations retrouvées". Car à la différence des ailerons, l'invention ne se contente plus de coller la moto au sol lors des phases d'accélération. Elle encadre aussi la circulation de l'air autour de la machine. Comme en Formule 1. Le progrès aérodynamique est gigantesque, malgré quelques effets néfastes. "On ressent beaucoup plus le vent sur les épaules et les mains", a rapporté Lorenzo à nos confrères de Motorsport.com.

Jorge Lorenzo (Ducati Team) et son nouveau carénage lors des essais du Grand Prix de République tchèque 2017Getty Images

En qualification, "Por Fuera" s'est installé au sixième rang, à un peu plus d'une demi-seconde de la pole, sur un tracé moravien que les diaboliques Ducati n'affectionnent pas, habituellement. La performance, notable sans être exceptionnelle, a répondu aux inquiétudes des rivaux. "Je trouve que c'est trop", a simplement commenté Marc Marquez (Honda HRC) à GPone.com. "Un nouveau règlement a été instauré pour interdire les ailerons. Force est de constater qu'il n'a pas servi à grand-chose", a ajouté Valentino Rossi (Yamaha Factory), dans des propos rapportés par Motorsport.es. Car sans nul doute possible, ces nouveaux carénages sont bien plus complexes donc coûteux à développer. Et si le gain de performance est avéré, il y a fort à parier que Honda, Yamaha et toutes les autres usines emboiteront le pas à Ducati. On le saura très vite. Dimanche, Lorenzo vise le podium sur piste sèche. Et la victoire sur le mouillé.