MOTOGP - Marc Marquez (Honda HRC) meilleur temps des essais libres 3 à Brno

Honda avait bien masqué son jeu. Ou alors, le constructeur japonais n'avait guère apprécié les conditions délicates de la veille. Car ce samedi, grâce à Marc Marquez et Dani Pedrosa, la firme ailée a dominé la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de République tchèque, largement animée par de très nombreuses chutes malgré une température de piste quasi idéale. Valentino Rossi et Maverick Viñales (Yamaha Factory) se sont replacés. Johann Zarco (Yamaha Tech3) et Loris Baz (Ducati Avintia) ont validé leur ticket pour la Q2, cet après-midi.

Vidéo - Bautista a perdu de l'huile et entraîné Crutchlow et Marquez dans sa chute 02:58

Ce samedi matin, tout avait mal commencé ou presque pour Honda. A peine lancés, Marquez et Cal Crutchlow (Honda LCR) perçaient les "Airfence" du virage n°10, provoquant un drapeau rouge. Quelques secondes plutôt, Alvaro Bautista (Ducati Aspar) y avait laissé échapper de l'huile, entraînant une sortie de Loris Capirossi, en charge de la sécurité auprès de la Dorna. D'autres nombreux pilotes, parmi lesquels Zarco ou Pedrosa, ont, par la suite, perdu le contrôle de leur machine au cours de cette étrange séance.

Vidéo - Deux autres cadors au tapis : perte de l'avant pour Pedrosa, chute étrange pour Zarco 02:16

Pourtant, aucun cador n'en a véritablement souffert sur la fiche des temps. Marquez a profité des tests qu'il avait effectués sur ce tracé durant la trêve pour fixer la référence en 1'55"370. Pedrosa l'a suivi à 171 millièmes. En retrait la veille, Rossi et Viñales ont suivi, à respectivement 388 et 403 millièmes de la référence. Andrea Dovizioso (Ducati Team), à l'aise même sans utiliser le nouveau carénage, s'est posté à la cinquième place, à 0"407. De quoi promettre une séance de qualification disputée.