MOTOGP - Marquez (Honda HRC) en pole position devant Rossi (Yamaha Factory) et Pedrosa (Honda HRC)

Marc Marquez (Honda HRC) a débuté la deuxième partie de saison comme il avait bouclé la première. Ce samedi, à Brno, le champion du monde en titre s'est adjugé la pole position, la 41ème de sa carrière en catégorie reine, devançant les expérimentés Valentino Rossi (Yamaha Factory) et Dani Pedrosa (Honda HRC). Johann Zarco (Yamaha Tech3) a tenté un pari, qu'il a finalement perdu. Le Français n'a pu faire mieux que le dixième temps.

En Allemagne, Marquez avait marqué la nouvelle tendance en s'emparant des commandes du championnat pour la première fois de la saison. Pour la prolonger, le surdoué de Cervera s'est idéalement placé sur la grille de départ. Au prix d'un tour imbattable bouclé en 1'54"981, et de quelques chaleurs dont il est coutumier, le Catalan s'est mis à l'abri d'une dernière offensive remarquable de Rossi, finalement repoussé à 92 petits millièmes.

Souvent placé depuis le début du week-end, Pedrosa a conservé la bonne dynamique en accrochant la première ligne, à 138 millièmes de son coéquipier. Comme souvent, Zarco a misé sur son audace en optant pour un pneu "tendre" à l'avant, alors que le reste du peloton avait choisi le "medium", à l'exception des gros freineurs que sont Marquez et Cal Crutchlow (Honda LCR) plus à l'aise avec le "dur". Le Français a échoué au dixième rang, à plus d'une seconde de la référence. Mais la pluie, attendue dimanche, pourrait lui offrir de nouvelles opportunités.