MOTOGP - On refait le Grand Prix : Marquez, un coup de poker et un coup de bluff pour rafler la mise

La note : 3/5

Pour le suspense, on repassera. Marc Marquez (Honda HRC) l'a annihilé en passant par la voie des stands à la fin du deuxième tour et en remontant le peloton à coups de dizaines de secondes au tour. En l'imitant peu de temps après, son coéquipier Dani Pedrosa a vite sécurisé le doublé du HRC. Mais la diversité des stratégies a largement animé la course, même si toutes les issues étaient, finalement, prévisibles.

Vidéo - La leçon de Marquez, la remontée de Rossi, l'erreur de Zarco : le résumé 03:01

Comment Marc Marquez (Honda HRC) a gagné

Les vieilles recettes sont toujours les meilleures. Depuis bien longtemps, déjà, et malgré son jeune âge, Marquez a développé une formule imparable, risquée et basée sur une prise de risque... souvent gagnante. Sur une piste séchante, le champion du monde en titre passe par la voie des stands avant tout le monde, puis enchaîne les tours de qualification jusqu'au drapeau à damier, flirtant avec la chute à chaque fois que sa gomme slick côtoie des zones encores humides.

Cette stratégie lui avait offert une victoire facile au Sachsenring la saison dernière et elle ne devrait plus, en théorie, surprendre ses rivaux. C'est la raison pour laquelle, ce dimanche, à Brno, le surdoué de Cervera a tout fait pour la masquer. Avant le départ, le Catalan a fait le mauvais choix pneumatique en optant pour le "tendre" plutôt que le "medium" adopté par la plupart des pilotes. Mais il s'en est servi pour que sa dégringolade, du premier au 19e rang, passe complètement inaperçue. Comme son passage aux stands.

Les spectateurs étaient encore très nombreux (193834), ce week-end, à Brno - Grand Prix de République tchèque 2017Getty Images

Les données ne sont pas assez nombreuses pour justifier cette thèse. Mais en visionnant les images de la caméra embarquée, le constat est saisissant : Marquez n'a opposé aucune résistance au dépassement. Et il n'a pas complètement ouvert les gaz en sortie de virage. Stratégiquement, c'est un coup de génie digne d'un joueur de poker aguerri.

Le mot du vainqueur

Marquez est un filou. A l'arrivée, il n'a rien dit de son coup de bluff.

Vidéo - Marquez : "J'ai vite compris que j'avais fait le mauvais choix" 01:56

Le grand battu : Johann Zarco (Yamaha Tech3)

L'une des qualités de Zarco s'avère parfois être un défaut. Malgré une science de la course remarquable, le Français s'entête souvent sur ses choix pneumatiques. A Brno, il n'a eu ni l'audace de Marquez ni la résignation salvatrice de Valentino Rossi (Yamaha Factory) ou Andrea Dovizioso (Ducati Team). Les deux Italiens, qu'il accompagnait en tête de la course, ont effectué un passage aux stands tardif, au cinquième tour, mais ont limité les pertes en sauvant les quatrième et sixième rangs respectifs. Le Cannois a préféré patienter une boucle supplémentaire alors que rien ne motivait ce choix. Douzième à l'arrivée, le double champion du monde Moto2 s'en sort avec 4 petits points.

L'attaquant déçu : Jonas Folger (Yamaha Tech3)

Folger a devancé son coéquipier de deux rangs mais sa course a été d'une autre teneur. Disons-le objectivement : l'Allemand aurait mérité un podium et aurait même pu être un candidat à la victoire. Comme Marquez, il avait observé l'assèchement de la piste et anticipé son arrêt. Mais il a été renvoyé en course, sa machine n'étant pas prête, pour effectuer un second arrêt un tour plus tard. Le pilote de 23 ans a malgré tout grimpé jusqu'au dixième rang, en alignant, une dizaine de tours durant, des chronos inférieurs à ceux du leader. Même si la marge de l'Espagnol en tête lui a permis de gérer son effort.

Vidéo - Poncharal furieux : "On a été mauvais, mauvais, mauvais..." 02:10

La performance notable : Cal Crutchlow (Honda LCR)

Crutchlow n'est que rarement perturbé par ce genre de conditions. Régulier comme peu d'autres, le Britannique a une nouvelle fois intégré le Top 5 de la course et brillé par ses qualités de résilience. "The Dog" a tout fait pour contenir Rossi. En vain. Surtout, le vainqueur de l'édition 2016 a roulé alors que le Dr Angel Charte lui avait conseillé de faire une croix sur la qualification samedi. Une chute aux essais libres 3, subie en glissant sur un dépôt d'huile échappé de la moto d'Alvaro Bautista (Ducati Aspar) a considérablement abîmé ses vertèbres. La détermination du pilote de Coventry n'a plus rien de surprenant. Mais elle est toujours remarquable.

La gaffe : Aleix Espargaro (Aprilia Gresini)

Aleix Espargaro a écopé d'une pénalité raririssime en course. L'Espagnol a dû céder trois positions, après avoir été jugé responsable de la chute d'Andrea Iannone (Suzuki Team) dans la voie des stands. L'Italien a glissé, vraisemblablement sur une grille, en tentant d'éviter le Catalan, qui venait d'effectuer son changement de machine. Le pilote de Granollers en a assumé toute la responsabilité. Mais il s'est aussi plaint d'un manque de visibilité dans la voie des stands. A raison.

Vidéo - Gêné par Espargaro, Iannone n'a pu éviter la chute... dans la voie des stands 00:20

Le Top 5 de la course

1- Marc Marquez (Honda HRC), 2- Dani Pedrosa (Honda HRC), 3- Maverick Viñales (Yamaha Factory), 4- Valentino Rossi (Yamaha Factory), 5- Cal Crutchlow (Honda LCR).

On aurait aimé : découvrir le véritable potentiel du nouveau carénage Ducati

Jorge Lorenzo s'était dit certain de jouer la gagne sur piste mouillée ou le podium sur le sec. Manque de chance, le tracé n'a pas été gorgé d'eau mais il n'a jamais été tout à fait anhydre non plus. Le Majorquin a animé le début de course et occupé la tête mais il n'a pas digéré l'erreur de son équipe, incapable de préparer la deuxième moto à temps. Dommage. Il faudra donc patienter jusqu'à la fin du mois et le Grand Prix de Grande-Bretagne pour connaître le réel potentiel du nouveau carénage, la prochaine manche, en Autriche, étant déjà favorable à la firme de Borgo Panigale.

Vidéo - Le nouveau carénage, en adéquation avec le style de Lorenzo 01:43

Le tweet hommage

En passant la ligne d'arrivée, Marquez a rendu hommage à Angel Nieto, décédé cette semaine suite à un accident de la circulation, en se levant sur ses cale-pieds pour imiter un ange. Sur le podium, le Catalan et ses deux compatriotes ont également eu une pensée pour le précurseur des champions espagnols.

La stat : 150

Pedrosa a conquis le 150e podium de sa carrière en championnat du monde de vitesse. Seuls Rossi (225) et Agostini (159) le devancent.

La vidéo immanquable : Marquez revient sur ses débuts

240 km/h à 13 ans, lest de 25 kg... En exclusivité pour Eurosport, Marquez est revenu sur ses premiers tours au guidon d'une moto, à une époque où il a dû faire face à de nombreux obstacles.

Vidéo - 240 km/h à 13 ans, lest de 25 kg... : Marquez revient sur ses débuts 04:19

Le point au Mondial Pilotes

1- Marc Marquez (Honda HRC) : 154 points, 2- Maverick Viñales (Yamaha Factory) : 140 pts, 3- Andrea Dovizioso (Ducati Team) : 133 pts, 4- Valentino Rossi (Yamaha Factory) : 132 pts, 5- Dani Pedrosa (Honda HRC) : 123 pts.

Le point au Mondial Equipes

1- Honda HRC : 277 points, 2- Yamaha Factory : 272 pts, 3- Ducati Team : 199, 4- Yamaha Tech3 : 165 pts, 5- Ducati Pramac : 108 pts.

Le point au Mondial Constructeurs

1- Yamaha : 200 points, 2- Honda : 191 pts, 3- Ducati : 162 pts, 4- Aprilia : 42 pts, 5- Suzuki : 40 pts.

Prochaine manche : Grand Prix d'Autriche

Il aura lieu les 11, 12 et 13 août sur le Red Bull Ring, à Spielberg.