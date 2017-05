Libres 2 : Pedrosa (Honda) à l'aise, Rossi, Marquez et Zarco (Yamaha) inquiets

Sur le mouillé comme sur le sec, Dani Pedrosa (Honda) a trouvé ses marques, vendredi à Jerez de la Frontera. Lors des essais libres 2 du Grand Prix d'Espagne, la 4e manche du Mondial, le pilote espagnol a survolé la séance en bouclant un tour en 1'39"420.

Le plus rapide déjà le matin, le n°26 du HRC a devancé ses deux mêmes rivaux même dans un ordre différent puisque l'Australien Jack Miller (Honda VDS) a signé le deuxième chrono à 0"544 et le Britannique Cal Crutchlow (Honda LCR) le troisième à 0"625.

Vidéo - Libres 2, les secteurs : Trois sur quatre pour Pedrosa 01:07

Derrière Jorge Lorenzo (Ducati Team) et Danilo Petrucci (Ducati Pramac), Maverick Viñales (Yamaha Factory) a pris la 6e place à quasiment une seconde (0"959), sans pouvoir éviter une chute sans gravité au virage n°9.

Vidéo - Libres 2 : A. Espagaro et Viñales piégés au n°9 01:51

Zarco limité par un souci

Cette session ayant été plus rapide que les essais libres 1 disputés entièrement sur piste mouillée, Alvaro Bautista (Ducati Aspar), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Aleix Espargaro (Aprilia Racing) et Pol Espargaro (KTM Factory) ont complété un Top 10 pour l'instant synonyme de qualification directe pour la Q2.

Quelques autres pilotes sont pour l'instant en posture délicate et n'ont plus qu'à espérer qu'il ne pleuve pas samedi matin sur l'Andalousie. On peut penser en particulier à Valentino Rossi (Yamaha Factory) 12e à 1"278, Marc Marquez (Honda HRC) 14e 1"495 et Johann Zarco (Yamaha Tech3) 15e à 1"599. En fin de séance, le Français a rencontré un problème d'échappement.