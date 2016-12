MotoGP - Johan Zarco : "Neuf vainqueurs différents cette année, ça donne de l'espoir"

En ayant remporté deux titres d’affilée en Moto2, on s'attendait certainement à ce que Johann Zarco signe un contrat avec une équipe d’usine et après avoir testé la Suzuki pendant la saison, c’est là qu’on pensait le voir débarquer. Pourtant, du côté du Japon, sans qu’on en connaisse réellement les raisons, on lui a finalement préféré Alex Rins.

Johann Zarco a donc signé chez Tech3, sur une machine privée mais aussi dans une écurie où le Français aura le temps de grandir sans avoir un cannibale à ses côtés puisque son équipier sera Jonas Folger, un autre rookie. Et ses premiers résultats semblent valider son choix puisqu’aussi bien à Valence qu’à Sepang, il a su se montrer rapide.

S'inspirer du style de Lorenzo et Pedrosa

Johann Zarco a donc presque toutes les cartes en main pour parvenir à de bons résultats… le reste, c’est le travail qui le lui fournira. "Je suis heureux d’avoir remporté un second titre en Moto2 car pour moi, cela veut dire que notre façon de travailler pour gagner est bonne. Je vais continuer de cette manière et je vais essayer de m'adapter aussi bien que possible au MotoGP", explique le double champion du monde Moto2.

"Je ne sais pas vraiment si je pourrai gagner en catégorie reine mais je pense qu'il est important de maintenir son rêve. En MotoGP, cette année, il y a eu neuf vainqueurs différents et cela donne de l'espoir aux nouveaux arrivants pour l'avenir. Je dois continuer à prendre du plaisir et à rêver… ensuite, vous ne savez jamais ce qui peut arriver", poursuit Zarco.

"J'ai de bonnes références avec Lorenzo et Pedrosa. Ce sont les meilleures références pour un style de pilotage coulé mais pour le moment, en venant du Moto2, il faut se faire son propre style".

