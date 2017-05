On refait le Grand Prix : Zarco a défié Viñales et Rossi et enflammé Le Mans

La note : 4/5

Six tours haletants de Johann Zarco en tête devant son public, le premier mano a mano entre Valentino Rossi et Maverick Viñales comme coéquipiers, un final à rebondissements : pas de doute, on a été gâté !

Vidéo - L'affaire en or de Vinales, le premier podium de Zarco : Les temps forts de la course 03:33

Comment Maverick Viñales (Yamaha Factory) a gagné

Avec la tête ! L'Espagnol a laissé faire Johann Zarco (Yamaha Tech3) user ses "tendre" avant de passer à une offensive qu'il savait couronnée de succès. Le dépassement qu'il a opéré sur le Français à la chicane Dunlop a été propre. Il a ensuite tenté de s'échapper, mais c'était sans compter Valentino Rossi, dans les roues duquel il ne s'est pas énervé quand l'Italien l'a passé et sciemment été ralenti au tour 26.

Il paraisait moins au taquet que "Vale" et il était prêt à saisir la moindre opportunité. Qui s'est présentée dans le dernier tour.

"C'est ma victoire la plus importante car elle me relance complètement pour le championnat après deux courses ratées", a-t-il souligné. Bien résumé.

Le grand battu : Valentino Rossi (Yamaha Factory)

Remporter cette course aurait permis à VR46 de renforcer sa place de leader au Mondial tout en prenant un ascendant chez Yamaha. On l'a bien senti quand il s'est mis en chasse de son coéquipier espagnol, une fois (péniblement) débarrassé de Johann Zarco.

Sa manœuvre sur MV25 a été sans pitié au freinage du n°2, au tour 26, et on le pensait hors de portée avec 0"4 de marge à l'attaque du dernier tour. On avait encore moins l'habitude de le voir craquer deux fois dans un même tour. Pour P1, puis P2.

Ce qu'il fait à 38 ans est vraiment beau mais il subit trop. Deux tours en tête depuis le début de la saison, ce n'est pas assez pour avoir une véritable emprise sur ses rivaux, les contrôler. Il reste trop un champion à réaction, comme la saison passée.

L'attaquant : Johann Zarco (Yamaha Tech3)

Il fallait avoir du cran pour vouloir lutter en "tendre" contre les Yamaha d'usine en "medium". L'option supposait de mener d'entrée, et le plus longtemps possible. Le Français avait choisi d'assumer une énorme pression devant son public et les 28 tours qui l'attendaient promettaient d'être interminables. La meilleure façon de se faire battre par les M1 officielles est de faire la même chose qu'elle. #JZ5 a pris sur lui pour essayer de les faire tomber de leur piédestal. Il y est presque parvenu.

Vidéo - Zarco : "Quand j'ai vu que Viñales et Rossi se bagarraient, j'ai pensé à la victoire" 04:15

Le déçu : Marc Marquez (Honda HRC)

On ne sait plus trop où en est le champion du monde en titre. On le pensait remis en selle après sa P1 à Austin et sa P2 à Jerez de la Frontera. L'alternance du bon et du moins bon continue donc, et il est le seul candidat au titre à compter deux chutes. L'an dernier, il avait passé un mauvais dimanche au Mans. Un moyen de relativiser ?

Vidéo - Au tapis à 10 tours de l'arrivée, Marquez a perdu gros au Mans 00:53

Les performers : Jack Miller (Honda VDS) et Loris Baz (Ducati Avintia)

OK, l'Australien n'a terminé "que" 8e, à 32 secondes, mais après son énorme gamelle de samedi, il fallait avoir une sacrée caisse pour y retourner.

Vidéo - Chute monumentale et miracle pour Jack Miller au Mans 00:42

Dans un registre plus maîtrisé, le Français, 9e, a signé son meilleur résultat sur le sec en mettant Andrea Iannone (Team Suzuki) derrière lui.

Vidéo - Baz : "Mon premier Top 10 sur le sec" 03:44

Le Top 5 de la course

1-Maverick Viñales (Yamaha Factory), 2-Johann Zarco (Yamaha Tech3), 3-Dani Pedrosa (Honda HRC), 4-Andrea Dovizioso (Ducati Team), 5-Cal Crutchlow (Honda LCR)

On aurait aimé : Voir Zarco contre Rossi et Viñales dans le dernier tour

Il en avait manqué au Français à Termas de Rio Hondo et à Jerez et il s'est encore sagement ravisé dimanche, à dix tours de la fin. Mais on se dit que ce n'est plus qu'une question de temps.

Vidéo - Poncharal : "Johann nous donne des sentiments que peu de gens peuvent imaginer" 03:36

L'enseignement du Grand Prix : Une hiérarchie enfin claire

Les chutes font partie de la course et on a désormais une véritable photographie des forces en présence car les sept premiers du classement ont enregistré un abandon ou plus (Folger, 8e, a scoré à toutes les courses). Rossi menait le championnat non pas par sa régularité mais par le fait qu'il n'avait pas abandonné. Son premier retrait lui fait mal. Vingt-trois points de retard sur Viñales, ça comme à être limite.

La déclaration : Valentino Rossi (Yamaha Factory)

" Nous ne comprenons sincèrement pas ce qui s'est passé. Habituellement, il faut faire attention à l'avant, mais j'ai perdu l'arrière. Toujours est-il que j'ai commis une erreur et c'est ainsi. "

Le tweet : Zarco, Zarco, Zarco !

Le stat : 2e

Cette deuxième place de Johann Zarco (Yamaha Tech3) est le meilleur résultat d'un pilote français depuis celle d'Olivier Jacque au Grand Prix de Chine 2005.

Le point au Mondial Pilotes

1-Viñales (85 points), 2-Pedrosa (68 pts), 3-Rossi (62 pts), 4-Marquez (58 pts), 5-Zarco (55 pts)

Prochaine manche : Grand Prix d'Italie

Il aura lieu les 2, 3 et 4 juin à Mugello.