Johann Zarco (Yamaha Tech3) : "Passer sous la barre des deux minutes était mon objectif"

Avec la méthode du "pas à pas" qu'on lui connait et que a fait sa gloire en Moto 2, Johann Zarco (Yamaha Tech3) a continué de poser progressivement les jalons de sa préparation au MotoGP lors des trois jours des premiers tests IRTA, cette semaine à Sepang. Et mercredi, le Français a donné le sentiment de maitriser encore un peu plus son sujet en signant au passage un chrono en 1'59"772.

"Nous avons bouclé le test de manière positive et je suis heureux de ce que nous avons réussi à accomplir en Malaisie, même s'il était nécessaire de faire reposer un peu mon corps aujourd'hui à cause de l'énergie dépensée ces deux derniers jours", a expliqué le Cannois.

"Le matin, nous avons simplement tenté de faire de bons chronos par température basse et puis, le plan était de faire une série de tours réguliers dans une simulation de course. Même si je n'y suis pas complètement parvenu, j'en ai été proche. Pendant ce temps, je me suis un peu plus relaxé sur la moto puis attendu l'après-midi à cause du quota de pneus limité. Je n'ai pas voulu trop attaquer en gommes usés ni prendre de risques."

"Nous avons mis le dernier pneu neuf à la presque tout fin de journée et j'ai pu rouler sous les deux minutes. J'en suis heureux car c'était mon objectif. Plein de pilotes l'ont fait mais je suis content d'être l'un d'eux", a conclu le pilote Tech 3.