Jorge Lorenzo (Ducati Team) : "Cette Ducati peut gagner des courses, mais pas encore le championnat"

Malgré le fait qu'une neuvième place signifie que huit pilotes ont été plus rapides, il est des neuvièmes places plutôt encourageantes et c'est notamment le cas de celle de Jorge Lorenzo qui mercredi a de nouveau accompli un grand pas en avant en améliorant son chrono de plus 0"6.

En terminant à moins de 0"4 du meilleur temps, l'officiel Ducati a confirmé qu'il serait certainement un de ceux sur qui il faudrait compter cette saison.

"Cette troisième journée a de nouveau été belle, la place dans le classement n'est pas extraordinaire mais j'ai accompli un autre pas en avant, que ce soit sur le chrono ou sur la moto, qu'à chaque sortie je sens toujours un peu plus mienne", a déclaré le triple champion du monde.

"Je n'oublie pas qu'il y a trois jours, j'étais à plus d'une seconde et demi, et maintenant seulement à quelques dixièmes. Et je n'ai pas utilisé les pneus tendre pour réussir un chrono", a ajouté "Por Fuera".

"Sur certains détails, il y a encore besoin de travail, mais le potentiel de la moto est élevé. Nous sommes déjà très compétitifs même si nous sommes loin de la limite et cela est positif. Je suis plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Je pense que cette moto, sans autre modification, peut déjà gagner des courses, mais pas le championnat.

J'apprends à être plus agressif, comme on dit plus 'on / off' aussi bien avec l'accélérateur qu'avec les freins. Avec la Ducati on est souvent de travers, on peut profiter de toute la puissance."

