Jorge Lorenzo (Ducati Team) : "Le moteur ? Ducati doit changer ses priorités !"

A Austin, si la situation de Jorge Lorenzo (Ducati Team) s'est largement améliorée par rapport aux courses précédentes, elle ne s'est en revanche pas drastiquement améliorée.

En effet, l'Espagnol a terminé à une quinzaine de secondes des leaders ce qui, en MotoGP, représente une éternité.

Handicapé par une maniabilité relative de sa Desmosedici qui l'empêche de profiter pleinement de ses qualités, la vitesse de passage, le triple champion du monde a plaidé pour un changement de philosophie de la part de son employeur.

"Yamaha et Ducati sont deux marques complètement différentes avec deux philosophies différentes", a-t-il expliqué à Motorsport. "Yamaha a toujours été obsédé par le châssis pour rendre la vie plus facile au pilote. La Ducati, cependant, a choisi au cours des 10 dernières années de se concentrer sur le moteur pour le rendre plus puissant et sur l'électronique. Maintenant, ils doivent changer leurs priorités et en plus de développer le moteur, il faut essayer différents types de châssis pour faciliter le passage en virages et rendre la vie plus facile au pilote."

Retrouvez plus d’articles sur GP-inside