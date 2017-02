Marc Marquez juge déjà Maverick Vinales "plus rapide" que Valentino Rossi en vitesse pure

Il le répète à chaque occasion : "On peut apprendre tous les jours quelque chose de Valentino Rossi." Marquez n'a plus grand-chose à découvrir en terme de pilotage, de vitesse, de gestion de situation. Mais quid d'une spécialité que Sa Majesté Valentino maîtrise à la perfection, la guerre psychologique ?

Elle se joue par petites phrases, lancées au bon moment, au bon endroit, avec le ton qu'il faut. C'est la guerre psychologique, l'intox pour ceux qui n'apprécient pas les termes guerriers. Dans ce domaine, Valentino Rossi, digne compatriote de Machiavel, n'a pas d'adversaires. Quoique…

Au lendemain des essais de Sepang, le champion du monde en titre s'est confié… au bon endroit, soit auprès de nos confrères de la rose "Gazzetta dello Sport», la bible du sport en Italie, donc le quotidien que l'on ouvre en premier dans tous les bars du pays, celui de VR46 à Tavullia notamment.

Dans cet interview, Marquez commence par parler de son compatriote, Maverick Viñales, auteur du meilleur chrono de la semaine en Malaisie : " Je pense qu'il est en position de lutter pour le championnat. Et pour le gagner. Avec Valentino, bien sûr. Et Pedrosa. Lorenzo ? Il a eu plus de peine, mais ce ne sont que les premiers jours. Mais je crois vraiment que les deux Yamaha seront les plus redoutables pour le championnat."

Marc Marquez (Honda HRC) lors des tests IRTA le 1er février 2017Honda Motor Co. Ltd

Jusque-là, rien de bien révolutionnaire. Le champion du monde a analysé simplement les verdicts du chronomètre, non seulement du meilleur temps au tour, mais aussi des différents rythmes. C'est un peu plus loin que cela devient intéressant : "Maverick est très rapide, il s'est immédiatement senti à l'aise avec la Yamaha, mais on sait d'expérience que lorsque les courses commencent, beaucoup de choses sont différentes. Je ne sais pas lequel des deux sera le plus dangereux pour moi, Valentino a plus d'expérience, une formidable volonté, mais si l'on ne s'arrête que sur la vitesse pure, sur un tour, je vois Maverick plus rapide que lui."

Et pan, un revers lifté à la Federer retrouvé. Avantage psychologique Marquez ? " Est-ce que leur bonne entente, cette harmonie actuelle va durer ? Cela dépendra du rôle qu'aura Vinales dans l'équipe. Est-ce que j'espère des litiges entre eux ? Oui et non. Parce que s'il devait y avoir bagarre, tous les deux iraient encore plus vite pour battre l'autre. Car à la fin, dans ce monde, c'est toujours la même chose : il faut commencer par devancer son propre équipier."

