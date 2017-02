Marquez et Pedrosa ont présenté leur nouvelle arme en Indonésie

Les fans attendaient ce moment depuis longtemps. Après avoir quitté Sepang où ils ont participé à une première salve d’essais certainement positive mais qui a malgré tout mis en lumière quelques soucis du côté de la RC213V, Marc Marquez et Dani Pedrosa étaient du côté de Jakarta International expo pour présenter leur monture 2017.

Après cette formalité, les pilotes Repsol ont visité Astra Honda Motor et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils y ont été accueillis comme de dieux vivants !

Marc Márquez : "Je suis venu en Indonésie de nombreuses fois et je sais à quel point les gens d’ici aiment le MotoGP. Je me sens cependant encore mieux accueilli à chaque fois que je viens, ce qui est assez incroyable ! Hier nous avons visité l’usine et c’était très intéressant parce que j’adore les motos et j’ai apprécié voir comment elles ‘naissent’ et rencontrer les gens qui s’en occupent. Ils sont incroyables et très passionnés. Nous allons essayer de leur offrir des résultats qu’ils puissent fêter. Nous avons bien commencé les essais hivernaux et maintenant nous devons continuer à travailler pour progresser davantage et être à nouveau prêts à nous battre aux avant-postes."

Dani Pedrosa : "Ce vendredi, nous avons officiellement lancé notre saison 2017. C’est toujours un moment excitant même si vous l’avez vécu plusieurs fois. Je me sens bien et j’ai vraiment hâte de débuter cette nouvelle campagne. Je suis également très content de venir ici pour notre présentation. En octobre dernier, je n’avais pas pu prendre part à l’évènement à cause de ma blessure et beaucoup de personnes m’avaient fait parvenir des messages de soutien depuis l’Indonésie. Notre visite à l’usine Astra Honda hier fut également un superbe moment. Plus de 2000 personnes étaient venues nous saluer."

Stay tuned !

Retrouvez plus d’articles sur GP-inside