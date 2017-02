Maverick Vinales termine avec le meilleur temps des tests, Jorge Lorenzo (Ducati) progresse

Maverick Vinales est reparti avec le meilleur chrono des premiers tests IRTA 2017, mercredi à Sepang. Sur la piste du Grand Prix de Malaisie, la recrue de l'usine Yamaha a marqué son territoire en 1'59"368, soit 0"084 de mieux que le temps d'Andrea Iannone (Team Suzuki), le plus rapide mardi mais qui a chuté et terminé 11e temps.

"Nous travaillions encore surtout le rythme de course et je suis surpris d'avoir tourné en 1'59"", a commenté Maverick Vinales. "Nous avons testé pas mal de choses et je pense que nous aurons un meilleur package pour le prochain test. Nous apportons pas mal de bonnes pièces à Phillip Island. A ce stade, il est difficile de dire quel aspect de la moto me surprend le plus."

Marc Marquez (Honda HRC) a réussi le deuxième temps, à 0"138 de son compatriote espagnol, Andrea Dovizioso (Ducati Team) a signé le troisième à 0"185, son coéquipier Dani Pedrosa le quatrième à 0"210 et Valentino Rossi (Yamaha Factory) le cinquième à 0"221.

Valentino Rossi (Yamaha Factory) lors des tests IRTA le 1er février 2017Yamaha Racing Corp.

"Je suis bien plus content de ma position aujourd'hui, même si le rythme est bien plus important", a réagi Marc Marquez, qui avec 85 tours a été le plus vu en piste. "Nous devons faire des progrès dans des domaines où je ne suis pas totalement à l'aise. Dans l'ensemble, je suis content de la façon dont les trois jours se sont passés."

Derrière Alvaro Bautista (Ducati Aspar), l'essayeur Casey Stoner (Ducati Team) et Cal Crutchlow (Honda LCR), Jorge Lorenzo a encore progressé avec sa Ducati officielle et sans passer les pneus les plus tendres et Johann Zarco (Yamaha Tech3) a refermé le Top 10, à 0"404 de Maverick Vinales. Le Français, nouveau été le meilleur rookie en piste, a laissé son coéquipier allemand Jonas Folger (Yamaha Tech3) à 0"540.

Les équipes et les pilotes ont maintenant rendez-vous du 15 au 17 février à Phillip Island, en Australie, pour la deuxième des trois sessions de tests IRTA, avant de boucler les préparatifs du 10 au 12 mars à Losail, au Qatar, où aura lieu le premier Grand Prix 2017, le 26 mars.