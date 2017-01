Paolo Ciabatti : "Nous avons développé la Ducati pour Jorge Lorenzo"

La Ducati fait un peu figure d'épouvantail pour les pilotes MotoGP. Redoutée car responsable de l'échec des plus grands et peut-être même du plus grand en la personne de Valentino Rossi, elle représente également le plus beau défi dont peuvent rêver les plus grands pilotes de la catégorie reine.

En effet, depuis 2003, s'ils ont été plusieurs à la dompter partiellement, et on pense aux Loris Capirossi, Troy Bayliss, Andrea Iannone ou, le dernier en date, Andrea Dovizioso, seul Casey Stoner avec son titre en 2007 est parvenu à en tirer la quintessence et encore, pas à n'importe quel prix.

En choisissant Borgo Panigale, Jorge Lorenzo a donc pris le risque d'échouer mais a également opté pour la chance d'écrire son nom dans le glorieux palmarès de la marque italienne.

Du côté de Paolo Ciabatti, directeur sportif pour Ducati Corse et directeur du projet MotoGP, l'optimisme est de rigueur. Non seulement en raison de l'expérience de l'Espagnol à se battre pour le sacre mais également en raison de la Desmosedici qui, en 2017, a été développée spécialement pour lui.

"Cette année, nous sommes une équipe très forte", annonce Paolo Ciabatti au site motogp.com. "Tout au long de sa carrière MotoGP, Jorge a toujours roulé sur la moto du même constructeur, il devra donc s'adapter à la nôtre qui est complètement différente. Nous connaissons parfaitement son style de pilotage et nous avons développé la moto 2017 pour lui. Je suis très confiant et je pense que nous allons rencontrer le succès avec Lorenzo. Un pilote comme Jorge, qui a déjà remporté trois fois le titre en catégorie reine, est toujours en mesure de se battre pour le titre. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Je crois que nous pouvons nous battre pour le championnat avec les deux pilotes. Nous espérons que nous avons construit une moto adaptée à eux."

