Sete Gibernau veut aider Dani Pedrosa (Honda HRC) à devenir plus fort mentalement

A l'heure où disposer d'un coach semble être devenu une mode pour les pilotes MotoGP, Dani Pedrosa (Honda HRC) s'est également choisi le sien et comme vous le savez déjà, il s'agit de Sete Gibernau.

Les hommes, qui s'étaient croisés chez Gresini à l'époque où Pedrosa roulait encore en 250, sont amis de longue date et ils ont ainsi décidé de mettre leur relation à profit. Mais attention, on ne parle pas d'une relation de type Cadalora - Rossi. Non, en réalité, le rôle de Gibernau sera avant tout de renforcer Pedrosa mentalement.

Et on se souvent que de ce côté-là, l'Espagnol avait réellement souffert face à un Rossi, à l'époque, dévastateur. On peut donc penser que Gibernau est dès lors la personne toute indiquée pour coacher mentalement un pilote vu qu'il aura dû apprendre pas mal de choses de ses expériences passés !

"Je ne travaille pas en étroite collaboration avec Dani comme Luca Cadalora avec Valentino", a expliqué le vice-champion du monde 2003 et 2004. "Je connais le rapport que j'ai avec Dani. J'étais à Sepang pour l'aider. Il est difficile d'enseigner des choses à un pilote qui a gagné autant de courses en MotoGP. Mais s'il gagne en confiance lorsqu'il a des gens autour de lui qui lui donnent de la sécurité et de la force mentale, cela aide. Et c'est exactement ce que je cherche. Je suis en train de chercher à rendre Dani plus fort mentalement.

Dani mérite au moins une fois de remporter le Championnat du Monde MotoGP. Il a toujours été au top et c'est un pilote respecté. Il n'a jamais été impliqué dans des controverses, il n'a jamais dit quelque chose de négatif à propos de quelqu'un d'autre, il s'est toujours bien comporté. Ce sont les valeurs de Dani et elles me plaisent", a-t-il conclu.

