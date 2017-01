Stoner (Ducati) au top, Rossi (Yamaha), Marquez (Honda) et Jorge Lorenzo (Ducati) en retrait

Bénéficiant de repères appréciables lors de ses roulages de la semaine dernière, Casey Stoner (Ducati Team) a établi le meilleur chrono de la première des trois journées des tests IRTA 2017, lundi à Sepang. Comme ça arrive souvent sur ce circuit, la session a été marquée par une forte chaleur le matin et des averses l'après-midi.

Au guidon de sa Desmosedici, l'essayeur australien, champion du monde 2007 et 2011, a bouclé 32 tours sur la piste malaisienne, le plus rapide en 1'59"681. Il a devancé l'un des titulaires de l'équipe, Andrea Dovizioso, de 0"117, et Maverick Vinales, nouveau venu chez Yamaha Factory, de 0"449.

Pour ce qui est des trois principaux animateurs du Mondial 2016, les débuts ont été pénibles : Valentino Rossi (Yamaha Factory) a roulé avec un fort mal de tête et s'est contenté du 8e temps à 1"014, Marc Marquez (Honda HRC) s'est classé juste derrière à 1"058 et Jorge Lorenzo (Ducati Team), 17e à 1"669, a réalisé que beaucoup de travail d'adaptation à sa nouvelle monture l'attendait finalement.

Côté français, Johann Zarco (Yamaha Tech3) a poursuivi son programme de découverte du MotoGP en prenant la 14e place à 1"544 soit sept rangs et 0"581 derrière son coéquipier allemand, Jonas Folger. Quant à Loris Baz (Ducati Avintia), il s'est classé 18e à 1"672.