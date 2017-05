Sylvain Guintoli (Team Suzuki) : "Un feeling unique, une moto fantastique"

Sylvain Guintoli a découvert la GSX-RR mardi à Jerez de la Frontera, au surlendemain du Grand Prix d'Espagne. Le Français qui évolue cette saison en British Superbike a pu prendre en main la machine habituellement dévolue à Alex Rins, blessé et qu'il remplacera à partir de la prochaine manche du Mondial MotoGP, au Mans.

Il a accompli le plus rapide de ses 37 tours en 1'41"260, un 23e et dernier temps qui l'a situé à 1"625 de Maverick Viñales (Yamaha Factory), crédité du meilleur chrono.

Andrea Iannone et Takuya Tsuda, les titulaires du Team Suzuki au Grand Prix d'Espagne dimanche, ont signé respectivement les 13e et 18e temps, à 1"019 et 1"528.

"Cette journée s'est mieux déroulée que prévu", a commenté le champion du monde de SBK en 2014. "Le feeling du MotoGP est difficile à décrire, il est unique, et la Suzuki GSX-RR est tout simplement fantastique. Pour moi, il s'agissait de faire quelques tours pour en comprendre le comportement, et les Michelin que je n'avais plus utilisé depuis 2002."

"Le moteur est puissant et souple, j'ai été impressionné", a-t-il poursuivi. "Je dois désormais travailler sur mon style de pilotage à la télémétrie. Je suis apparemment déjà bien au freinage et à l'accélération mais je peux améliorer mon entrée de virage et ma vitesse de passage en courbe. Tout ça est plutôt normal car cette machine est complètement différente de celle que je pilote habituellement. Je m'y attendais, mais je pensais aussi que l'écart avec la tête serait plus grand. En fait, je ne suis pas si loin."