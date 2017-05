La France ne défendra pas son titre mondial sur le relais 4x100m !

La fin d'une époque dorée pour la natation française. La France, double tenante du titre mondial et vice-championne olympique en titre du 4x100m nage libre messieurs, n'alignera pas ce relais aux Mondiaux 2017 de Budapest (23-30 juillet), selon les critères de sélection fixés par la Fédération française de natation (FFN). Les Bleus n'avaient plus été absents du 4x100 m nage libre depuis les Mondiaux 2005. Ils étaient même montés sur l'intégralité des podiums internationaux en grand bassin depuis les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

"On ne va pas emmener un relais qui n'est pas compétitif"

Pour emmener un relais 4x100 m nage libre à Budapest, il y avait deux conditions à remplir : qu'un nageur obtienne sa sélection dans le 100m nage libre en individuel - ce que Metella a accompli - et que le temps cumulé des quatre premiers de la finale de ce 100m ne dépasse pas 3'15''19.

Or additionnés, les chronos de Metella (48''23), Jérémy Stravius (48''68), Clément Mignon (49''09) et Nosy Pelagie (49''76) représentent 3'15''76. "On ne va pas emmener un relais qui n'est pas compétitif. Ce serait la pire des choses", a affirmé le directeur technique national par intérim, Laurent Guivarc'h. "Il faut reconstruire, c'est une année de transition, où beaucoup de nageurs testent des choses, comme Jordan (Pothain), Clément (Mignon). Il faut que ça paie dans les années à venir", veut croire Stravius.

Plus petite délégation aux Mondiaux depuis plus de 15 ans

Dans la capitale hongroise, il n'y aura pas non plus de relais 4x200m nage libre français, ni chez les messieurs, ni chez les dames, une course généralement considérée comme le baromètre de la santé d'une nation.

A deux jours de la fin des championnats de France, six nageurs seulement ont composté leur billet pour Budapest (dont Aurélie Muller qui ne nagera vraisemblablement pas le 1500m et se consacrera à l'eau libre). Béryl Gastaldello (22 ans), qui s'entraîne depuis trois ans aux Etats-Unis, à la Texas A&M University, est venue compléter cette liste vendredi, grâce à ses 58 sec 03 sur 100m papillon (minima fixé à 58.15), nouveau record personnel. Ca n'empêche pas l'équipe de France de se diriger tout droit vers sa plus mince délégation envoyée aux Mondiaux depuis plus de quinze ans.

(Avec AFP)