Lacourt s'accroche à Stravius, Bonnet déroule

Jérémy Stravius et Camille Lacourt se sont livrés un joli duel sur le 50m dos samedi à Schiltigheim. Et il ne fait que commencer. Stravius a dominé les séries en 25"03, suivi de Lacourt en 25"11. Pour se qualifier pour Budapest, il faudra nager en 24"93 au minimum en finale en début de soirée.

"Il n'y a ni accroc, ni surprise. Je savais que ça allait être juste, ça se confirme ce (samedi) matin : je ne suis pas à fond mais je ne survole pas non plus", a expliqué Lacourt, qui, à 32 ans, jongle entre natation et reconversion pour l'ultime saison de sa carrière. "Ca peut être la dernière journée (de ma carrière), donc je 'kiffe'. J'ai vécu des pressions bien plus grosses que celle-là. Aujourd'hui, je suis là pour me régaler, j'espère que ça ne sera pas ma dernière, et si ça l'est, c'est pas grave, ça aura été une belle aventure", a ajouté le quadruple champion du monde.

"Ca va se jouer à rien, que ce soit pour Camille ou moi", a estimé Stravius (28 ans), auquel la qualification sur 100 m nage libre a échappé vendredi. "On s'est quand même montré, on s'est donné dès les séries pour se mettre en confiance pour cet après-midi. On est à un ou deux dixièmes de la qualification, ça va se jouer sur des détails."

Bonnet déroule

Charlotte Bonnet (22 ans), déjà qualifiée pour les Mondiaux-2017 sur 200 m nage libre, a elle tranquillement survolé les séries du 100 m nage libre en 54"71, à portée du minima (54"50) fixé par la Fédération française de natation. Béryl Gastaldello (22 ans), également assurée d'être cet été du voyage à Budapest sur 100 m papillon, a réalisé le quatrième temps (55"79). En tout début de matinée, Mehdy Metella (24 ans) a signé le meilleur chrono des séries du 100 m papillon en 51"95 (minima: 52"08).