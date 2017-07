Camille Lacourt et Jérémy Stravius qualifié en demie du 50m dos

Reçu deux sur deux. Camille Lacourt et Jérémy Stravius se sont qualifiés sans trembler pour les demies du 50m dos ce matin dans la piscine de la Duna Arena de Budapest. Lacourt, qui vit à 32 ans la dernière compétition de sa carrière, a signé, en remportant sa course, le deuxième temps des séries en 24''58, quatre centièmes derrière le Japonais Junya Koga (24''54). Stravius a lui nagé le cinquième chrono (24''80).

"Il y a tout qui est un peu en dessous, il faudra être meilleur ce soir sur le premier 25m, après ça déroule bien, a déclaré Lacourtaprès sa course. J'étais bien concentré avant le départ. On va essayer de monter étape par étape, ne pas se faire piéger et faire le job. J'ai envie de nager demain."

Jérémy Stravius, éliminé lui en séries du 200m, était plutôt satisfait de sa performance : "24''8, c'est pas mal. Je suis assez content d'avoir bien géré ces quatre jours de coupure et d'être entré comme ça dans ces séries. Il n'y a pas énormément de boulot à faire pour être un bon nageur de 50m quand on a les bonnes bases. Moi, je me suis servi de mon départ après il me manque un petit peu de force et d'alignement sur la fin."

Du côté des filles, Anna Santamans avait parfaitement ouvert la journée des Français en se qualifiant également pour les demies du 50m nage libre en signant le huitième temps des séries.

Les demi-finales du 50m dos de Lacourt et Stravius sont programmées à 18h45. A partir de 17h30, Mehdy Metella disputera lui la finale du 100 m papillon et Mélanie Hénique celle du 50m papillon.