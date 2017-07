Federica Pellegrini redevient reine du 200m et prive Katie Ledecky du Grand Chelem

Un incroyable retour en grâce. Federica Pellegrini a coiffé Katie Ledecky pour l'or mondial, mercredi à Budapest, lors de la finale d'un 200m nage libre ultra relevé. L'Italienne décroche à 29 ans son troisième titre de championne du monde, six ans après son dernier sacre (2009 et 2011) et neuf ans après son titre olympique (2008) sur la distance.

Médaillée d'argent à Barcelone (2013) et à Kazan (2015), Pellegrini redevient donc reine sur sa distance de prédilection, au prix d'un dernier 50m exceptionnel et qui lui a permis de prendre la tête dans les derniers mètres pour boucler sa course en 1'54''73. Très attendue devant son public, Katinka Hosszu, isolée au couloir 2, est, elle, passée à côté de sa course. La Hongroise termine loin, à la 7e place. Juste devant la Française Charlotte Bonnet, 8e et dernière.

Première défaite en finale internationale pour Ledecky

Deuxième ex aequo avec l'Australienne Emma McKeon, à près d'une demi-seconde de Pellegrini (1'55''18), Katie Ledecky ne réalisera donc pas le Grand Chelem qu'elle visait sur six épreuves différentes dans ces Mondiaux. La championne olympique en titre, qui détenait également le titre mondial décroché à Kazan, n'a pas pu résister à l'irrésistible retour de Pellegrini dans la dernière longueur.

La joie de Federica Pellegrini, la détresse de Katie Ledecky après la finale du 200m nage libre aux Mondiaux de BudapestGetty Images

Déjà titrée sur 400m, 1500m et 4x100m (avec le relais américain), la prodige de Washington perd ainsi sa première course dans une finale de grand championnat... L'Américaine de 20 ans a encore deux médailles d'or à aller chercher à Budapest pour se consoler, sur 800m et sur le relais 4x200m.