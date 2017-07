Ledecky s'est baladé sur le 1500m et devient la nageuse la plus titrée de l'histoire des Mondiaux

Déjà sacrée sur 400m et 4x100m en Hongrie, l'Américaine, qui vise un sextuplé dans ces championnats du monde (elle a déjà fait la moitié du chemin), a confirmé sa domination sans partage de la distance en écrasant de près de vingt secondes l'Espagnole Mirela Belmonte, 2e, et l'Italienne Simona Quadra, 3e. Avec ce 12e titre mondial, Ledecky devient la nageuse la plus titrée en championnats du monde. A seulement vingt ans.