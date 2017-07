Mondiaux 2017 : Caeleb Dressel s'offre le doublé 50/100m avec un temps canon

Avec la meilleure performance de l'année en 21"15, l'Américain Caeleb Dressel s'est offert la médaille d'or sur le 50m libre dans la piscine de la Duna Arena de Budapest. Déjà auteur d'un super temps (21"29) en demi-finales vendredi, le jeune Américain de 20 ans, nouvelle pépite de la natation, détrône Florent Manaudou, tenant du titre sur le 50m nage libre.

En finale à Budapest il a devancé Bruno Fratus (21"27) et Benjamin Proud (21"43). Cesar Cielo, recordman du monde sur la distance (temps réalisé en combinaison), s'est classé 8e et dernier de la course.