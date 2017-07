Mondiaux 2017 : Les Américains titrés sur 4x100 m 4 nages

Il s'agit du 7e titre mondial pour Dressel en Hongrie, égalant la performance de Michael Phelps en 2007 à Melbourne. A 20 ans, il compte trois titres individuels (50m et 100m libre, 100m papillon) et quatre titres en relais (4x100m libre, 4x100m 4 nages, 4x100m libre mixte et 4x100m 4 nages mixte), alors que du temps de Phelps, il n'y avait pas de relais mixte.