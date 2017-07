Mondiaux 2017 : Sarah Sjöström en or sur 50m brasse, pas de médaille pour Anna Santamans

La belle moisson continue pour Sarah Sjöström ! La Suédoise a décroché sa troisième médaille d'or des mondiaux dans la piscine de Budapest (avec le 50m et le 100m papillon). Favorite de la finale du 50m nage libre, la nageuse de 23 ans a devancé sur l'aller simple la Néerlandaise Ranomi Kromowidjodjo, tenante du titre mondial et l'Américaine Simone Manuel qui avait remporté le 100m vendredi. En 23"69, Sjöström est passée tout près d'égaler son propre record du monde établi hier sur la distance (23"67).

Grosse déception en revanche pour la Danoise Pernille Blume qui termine au pied du podium alors qu'elle avait impressionné en demi-finale hier. Anna Santamans qui disputait sa première finale internationale n'a jamais pu lutter pour la médaille et termine la course à la 6e place à égalité de temps avec Xiang Liu et Bronte Campbell en 24"58.