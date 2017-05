Mondiaux 2017: forfait de Kyle Chalmers, champion olympique en titre

"Cela n'est jamais le bon moment pour ce genre de choses, mais j'ai souffert de ces symptômes lors de deux des trois derniers grands rendez-vous auxquels j'ai participé et, sur les conseils de mes médecins, j'ai pris la décision de déclarer forfait (pour les Mondiaux de Budapest), a déclaré Chalmers, âgé de 18 ans.

Le sprinteur souffre de tachycardie supraventriculaire, un syndrome qui provoque parfois une accélération du rythme cardiaque, ne mettant cependant pas sa vie en danger.

Ce syndrome l'avait déjà contraint à déclarer forfait aux Championnats d'Australie en petit bassin l'année dernière, et son médecin et son coach ont décidé qu'il était désormais nécessaire qu'il soit opéré le plus rapidement possible afin qu'il puise prolonger sa carrière. Cette opération ne signifie pas en effet la fin de carrière de Chalmers, dont l'ambition est de disputer en 2018 les Jeux du Commonwealth.