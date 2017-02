1-5, Gobert, CR7, Zlatan, Federer-Paire : l'actu sur un plateau du 27 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. PSG, the Spotlight

C'était la soupe à la grimace à Marseille. Le PSG a très bien refermé la 27e journée en explosant l'OM dans son antre. 5-1 : les Marseillais n'avaient plus pris une telle claque depuis 64 ans. Paris s’est ainsi offert sa plus large victoire face à l’OM au Vélodrome pour repasser devant Nice au classement, toujours dominé par Monaco.

2. Gobert, the Birdman

Utah est allé chercher une belle victoire du côté de Washington (92-102) grâce à son intérieur de choc : Rudy Gobert. Le pivot français a inscrit 15 points, pris 20 rebonds et bloqué 4 tirs, réduisant son homologue des Wizards Marcin Gortat (6 points, 8 rebonds) au rang de spectateur.

Sinon, c'était La La Land chez les Lakers de Los Angeles où les Spurs de San Antonio se sont baladés (98-119), sous l'impulsion de Kawhi Leonard (25 points), LaMarcus Aldridge (16 points) et Pau Gasol (15 points). Mais pas autant qu'à OKC où l'intenable Russell Westbrook a ressorti son costume trois-pièces (41 points, 11 rebonds, 11 passes) face à Anthony Davis (38 points) et DeMarcus Cousins (31 points en 21 minutes!), des Pelicans encore battus (118-110).

3. Ronaldo, the Artist

Encore (??) un pénalty pour Cristiano Ronaldo a permis au Real de sauver une soirée très mal embarquée à Villarreal. Menés 2-0 à l'entame de la dernière demi-heure de jeu, les Madrilènes se sont imposés finalement 3-2 sur un dernier but de Morata pour reprendre un point d'avance sur le Barça, avec un match de moins que les Blaugrana.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Foot US : Le film consacré au héros déchu de O.J. Simpson, "O.J.: Made in America", a reçu dimanche l'Oscar du meilleur documentaire. Ce docu de près de 8 heures retrace la vie de cette ancienne star du football américain, qui a vu sa vie a basculé en 1994 après l'assassinat de son ex-femme, Nicole, et du nouveau compagnon de celle-ci, dont O.J. Simpson n'a pas été reconnu coupable en octobre 1995.

Tennis : L'Autrichien Dominic Thiem, 8e joueur mondial, a remporté le tournoi de Rio de Janeiro, en battant en finale de l'Espagnol Pablo Carreño Busta (7-5, 6-4). C'est le 8e titre de sa carrière. Jack Sock, lui, n'a pas eu besoin de combattre pour remporter le titre à Delray Beach, la faute à Milos Raonic, blessé avant la finale.

Dominic Thiem à RioPanoramic

Golf : L'Américain Rickie Fowler a remporté le Honda Classic, à Palm Beach en Floride, devant un duo composé de ses compatriotes Morgan Hoffmann et Gary Woodland.

La vidéo de rattrapage

Pour consoler les Français avec le rugby, après la défaite des Bleus en Irlande samedi (19-9), voici les temps forts d'un match de fous entre l'Usap et Vannes ce dimanche (39-34) en clôture de la 22e journée de championnat de Pro D2.

Vidéo - Un match fou et un succès de l'Usap : le résumé de Perpignan - Vannes en vidéo 02:50

Le tweet d'un dialogue surréaliste

Zlatan Ibrahimovic à Paul Pogba. Déjà un classique.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis : Casting de rêve à Dubaï et Acapulco. En Asie, Andy Murray, numéro un mondial en rappel, Stan Wawrinka, tenant du titre aux Emirats, et Roger Federer, toujours bercé par la douce euphorie de son sacre australien, retrouvent cette semaine les terrains pour la première fois depuis Melbourne. Premiers matches aujourd'hui avec Federer-Paire en milieu de journée, avant Monfils face au local Safwat.

En Amérique, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont les deux principales têtes d'affiche du tournoi d'Acapulco, plus attractif que jamais cette année. Mais il faudra attendre un peu pour les voir jouer. Aujourd'hui, Stéphane Robert affronte David Goffin au 1er tour, Adrian Mannarino fera face à Taylor Fritz. Deux Françaises seront aussi sur le pont face à deux Américaines : Kristina Mladenovic contre Varvara Lepchenko et Pauline Parmentier contre Nicole Gibbs.

Djokovic, Federer, Nadal et MurrayEurosport

2. Football : Si Leicester-Liverpool en Premier League ou encore Fiorentina-Torino (20h45) en Serie A ne vous inspirent pas, nous vous proposons un ancien classique avec Reims-Brest, en Ligue 2, dès 20h45. Avec un scenario halletant : c'est le 5e à un petit point du podium qui reçoit le leader. A l'aller, Brest s'était imposé 2-1 dans les 10 dernières minutes...