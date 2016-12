52 points, Federer, crunch, Top 14 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 : Lyon retrouve des couleurs, l'UBB sauve les apparences

Après quatre défaites de suite, le Lou a retrouvé le goût de la victoire en battant Bordeaux-Bègles (19-16) pour son dernier match au Matmut Stadium. Grâce à ce succès, les Lyonnais prennent leurs distances avec la zone rouge. L'UBB, elle, a sauvé les apparences en grattant le point du bonus défensif, au terme d'un match sans saveur. Mais les Bordelais, 5es avant la suite de la 15e journée, font du surplace au classement et pourraient bien se retrouver 7 ou 8es dimanche soir.

2. Basket - NBA : Une nuit record pour Isaiah Thomas, du bon Parker avec les Spurs

52 points. C'est le nouveau record en carrière du meneur de Boston Isaiah Thomas, auteur d'un véritable chantier lors de la victoire des Celtics face à Miami (117-114) vendredi. Thomas, qui a inscrit 29 points dans le dernier quart-temps et neuf tirs primés à longue distance, a permis à son équipe de décrocher sa vingtième victoire de la saison et de consolider sa 3e place à l'Est. Tony Parker, auteur de 18 points et 5 passes en 22 minutes, a lui largement contribué au succès de San Antonio contre Portland (110-94) alors que James Harden, qui a réalisé son septième triple-double de la saison (30 points, 13 rebonds, 10 passes), a permis aux Rockets de désosser les Clippers 140 à 116.

3. Tennis : Que ce soit clair, Federer n'est pas en tournée d'adieux

Absent des courts depuis près de six mois, Roger Federer va reprendre la compétition la semaine prochaine lors de la Hopman Cup, en Australie. Et si tout se passe comme il l'espère, le Suisse se voit bien continuer encore "deux ou trois ans" sur le circuit, comme il l'a confié vendredi à Perth. "Je ne me dis pas 'ça pourrait être mon dernier Open d'Australie'. Non, je suis positif. J'ai pris six mois de repos justement dans l'espoir de pouvoir jouer encore deux ou trois ans, pas six mois", a expliqué Federer, qui aimerait encore soulever des trophées mais ne fait pas grand cas du classement ATP : "Gagner des titres, oui, c'est quelque chose de très beau. Mais le classement, par moments, c'est… complètement secondaire".

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Exhibition d'Abou Dhabi : Nadal en finale pour sa rentrée. L'Espagnol, tombeur de Milos Raonic en demie, affrontera David Goffin en finale, qui a lui battu Andy Murray.

Voile - Vendée Globe : Le Cléac'h reprend gentiment ses distances sur Thomson. Au ralenti pendant plusieurs jours, Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII) est reparti de l'avant et a repris ses distances avec Alex Thomson (Hugo Boss), relégué à près de 150 milles au pointage de 5h ce samedi matin.

Saut à ski - Tournée des 4 Tremplins : Kraft vainqueur à Oberstdorf, les frères Prevc décevants. Stefan Kraft a remporté la première étape de la Tournée des 4 Tremplins disputée à Oberstdorf. Favoris annoncés, Peter et Domen Prevc terminent beaucoup plus loin (10e et 26e).

Vidéo - Kraft frappe fort et remporte la 1ère étape de la tournée des 4 Tremplins : ses sauts en vidéo 01:30

La vidéo de rattrapage

Real Madrid, All Blacks, Cavaliers... Voici notre top 10 des équipes qui ont marqué 2016.

Vidéo - Cavaliers, Real, Chili, All Blacks... Les 10 équipes qui ont marqué 2016 01:47

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Rugby - Top 14 : Toulouse - Clermont, choc du samedi (à partir de 13h)

Pau - Montpellier (13h), Castres - Bayonne (15h), Stade Français - Brive (15h) et Toulouse - Clermont (17h) : voici le programme de la suite de la 15e journée du Top 14 ce samedi.

2. Foot - Premier League : Liverpool - City en point d'orgue du New Year's Day (à partir de 16h)

La 19e journée du championnat anglais se poursuit samedi avec sept matches au programme, dont un très attendu "crunch" des dauphins entre Liverpool et Manchester City à Anfield (18h30). Le leader Chelsea reçoit de son côté Stoke (16h)