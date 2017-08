Barcelone, OM, Rafa, Mbappé, boycott : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Le monde du sport apporte son soutien à Barcelone

De Messi à Ronaldo, en passant par Nadal ou Alonso, de nombreuses personnalités du monde du sport ont réagi et apporté leur soutien aux familles et proches des victimes après l'attentat commis dans le coeur de Barcelone, Place de Catalogne, jeudi soir. Les joueurs du Barça, actuels ou anciens (Messi, Suarez, Piqué, Neymar...), ont été parmi les premiers à s'exprimer sur les réseaux sociaux pour faire part de leur tristesse et témoigner de leur solidarité. Tous les clubs de la Liga, qui reprend ses droits ce vendredi soir (lire plus bas), se sont également manifestés, dont le Real Madrid qui a publié un communiqué. Le Barça, immense institution de la capitale catalane, a de son côté évoqué sa douleur en tweetant dans toutes ses versions : "Avec un coeur lourd après l'attaque de notre ville. Toute la force et l'affection pour les victimes, leurs familles et les citoyens de Barcelone."

2. Foot - Ligue Europa : L'OM s'en tire à bon compte

Un petit match nul arraché en Slovénie, et puis c'est tout. Marseille a été tenu en échec sur la pelouse de Domzale (1-1) en barrage aller de la Ligue Europa. Les Marseillais, rapidement menés au score et malmenés en première période, n'ont dû leur salut qu'à un but de Morgan Sanson après l'heure de jeu. L'OM devra proposer autre chose pour assurer la qualification jeudi prochain au Vélodrome.

3. Rugby - Mondial féminin : Les Bleues toujours invaincues et en demies

Le parcours sans faute se poursuit pour l'équipe de France féminine de rugby. Après leurs larges succès contre le Japon (72-14) et l'Australie (48-0), les Bleues, toujours aussi impressionnantes, ont remporté leur dernier match de poule à Dublin, face à l'Irlande (21-5). Les Françaises se sont du même coup qualifiées pour les demi-finales (pour la septième fois en huit éditions), où elles retrouveront l'Angleterre, tenante du titre. L'autre demie mettra aux prises la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis.

Tennis - Cincinnati : Nadal n'a pas pu jouer, Mannarino éliminé. Plusieurs rencontres des tableaux masculin et féminin ont dû être annulées jeudi soir à cause des violentes pluies sur l'Ohio. Rafael Nadal n'a ainsi pas pu débuter son 8e de finale contre Albert Ramos-Vinolas. Adrian Mannarino a lui opposé une belle résistance à Dominic Thiem, mais a fini par céder en deux sets (7-6, 7-6).

Basket - NBA : Durant va boycotter la visite des Warriors à la Maison Blanche. "Je ne respecte pas la personne qui occupe le poste [de président, NDLR] en ce moment", a déclaré KD, qui ne se rendra pas à la traditionnelle visite des champions NBA en titre à la Maison Blanche pour protester contre Donald Trump.

Foot - Ligue 1 : Mbappé pas du voyage à Metz. Déjà sur le banc la semaine passée à Dijon, l'attaquant monégasque n'a cette fois même pas été retenu par Leonardo Jardim pour le déplacement de son équipe en ouverture de la 3e journée.

1. Tennis - Cincinnati : Double ration de Nadal, Thiem et Dimitrov en favoris (à partir de 17h)

Rafael Nadal devra mettre les bouchées doubles pour rallier les demi-finales ce vendredi. Le Majorquin va, si le temps le permet, devoir jouer deux fois pour rattraper son "retard". Son 8e contre Albert Ramos-Vinolas, puis un éventuel quart de finale contre Nick Kyrgios ou Ivo Karlovic, qui n'ont pu disputer que sept jeux jeudi soir. Les autres quarts au menu ? Thiem - Ferrer, Dimitrov - Sugita et un duel américain entre Isner et Donaldson.

2. Foot - Ligue 1 : Monaco pour la passe de trois (20h45)

Les champions de France en titre retrouvent Saint-Symphorien, un terrain qui leur avait plutôt bien réussi lors de leur dernier passage avec une victoire 0-7 contre Metz. Les Grenats vont cette fois tenter d'opposer davantage de résistance à l'ASM, qui vise un troisième succès en trois matches, en ouverture de la 3e journée du championnat.

3. Foot - Liga : Deux matches pour lancer la saison (20h15 & 22h15)

Leganes - Alavés et Valence - Las Palmas, voilà le programme de la reprise du championnat d'Espagne vendredi soir. La première de la saison du VCF de Marcelino, en pleine reconstruction, sera particulièrement attendue.

4. Foot - Bundesliga : Un choc Bayern - Bayer pour débuter (20h30)

C'est la reprise également pour le championnat d'Allemagne ce vendredi soir. Et à tout seigneur tout honneur puisque c'est le Bayern Munich, quintuple champion en titre, qui va débuter sur sa pelouse contre le Bayer Leverkusen.