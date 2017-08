Bemvindo Neymar, Bolt, Moto GP : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Transferts : Neymar est bien un joueur du PSG

L'information est tombée à 21h30. Neymar a signé au PSG. Le Brésilien, qui avait payé sa clause libératoire de 222 millions d'euros en fin d'après-midi au FC Barcelone, s'est engagé pour cinq ans avec Paris ! Un coup énorme. Monstrueux. Tout simplement, le transfert du siècle. Le Brésilien doit donner une conférence de presse vendredi au Parc des Princes (13h30). Même le Roi Pelé a félicité son compatriote dans un tweet.

2. Football, Ligue Europa : Marseille au rendez-vous, pas Bordeaux

Après sa large victoire du match aller (4-2) Marseille a assuré le coup au retour (0-0) pour se qualifier avec sérieux pour les barrages de la Ligue Europa. Des barrages que ne verra pas Bordeaux. Vainqueurs pourtant à l'aller (2-1), les Girondins ont été battus par les Hongrois de Videoton (1-0).

3. Tennis, Masters 1000 de Montréal : Murray n'y sera pas

Après Novak Djokovic, Stan Wawrinka et Marin Cilic, c'est au tour d'Andy Murray. Souffrant toujours d'une blessure à une hanche, l'Ecossais a annoncé son forfait (7-13 août). Le N.1 mondial laisse les deux premières têtes de série à Rafael Nadal et Roger Federer

On a retenu aussi pour vous

Football, Euro féminin 2017 : La finale de l'Euro opposera le Danemark, tombeur de l'Autriche (0-0, 3-0 tab), au pays-hôte, les Pays-Bas, qui ont dominé l'Angleterre 3-0.

Golf, British Open dames : Michelle Wie a rendu une excellente carte de 64, soit le record du parcours de Kingsbarns, pour prendre la tête, lors du premier tour de la 4e levée du Grand Chelem de l'année.

Rugby : L'arrière du RC Toulon Leigh Halfpenny a signé un double contrat de trois ans avec les Scarlets et la Fédération galloise.

Tennis, ATP Los Cabos : Adrian Mannarino a chuté contre Tomas Berdych (4-6, 6-3, 6-4) en quarts de finale. Vincent Millot aussi contre Sam Querrey (6-1, 6-3).

La vidéo de rattrapage

Transféré du Barça au PSG pour 222 millions d'euros, Neymar est devenu le transfert le plus importants de l'histoire de son sport. Voici le top 10 des plus gros transferts.

Vidéo - Neymar a fait tomber le record : Les 10 plus gros transferts de l'histoire du football 00:57

Le tweet en mode petit tacle à Gerard Piqué qui nous a amusés

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Athlétisme, Mondiaux 2017 : ça démarre fort à Londres

Les Mondiaux 2017 pouvait difficilement débuter de plus belle manière. Dès ce vendredi, la piste londonienne va avoir droit aux premières foulées de la légende du sprint et futur retraité Usain Bolt lors des séries du 100 m. Et en soirée, il y a la finale du 10.000 m avec la vedette du demi-fond Mo Farah. Un programme de roi.

100 m – Hommes – Tour préliminaire à 20h

Disque – Hommes – Qualifications à 20h20

Longueur – Hommes – Qualifications à 20h30

1 500 m – Femmes – Séries à 20h35

Perche – Femmes – Qualifications à 20h45

100 m – Hommes – Séries à 21h20

10 000 m – Hommes – Finale à 22h20

Usain Bolt en juin 2017 après son succès lors du 100m des Championnats de JamaïqueGetty Images

2. Football, L1 : la reprise avec Monaco après la conférence de presse de Neymar

On en oublierait presque que la L1 va reprendre ses droits ce vendredi. Mais à 20h45, Monaco, le champion en titre, lance cet exercice 2017-2018 face à Toulouse. Avant, il ne faudra pas rater la première conférence de presse de Neymar bien entendu. A 13h30, le Brésilien va s'exprimer sur son transfert. Et à 12h00, on vous invite à venir poser vos questions sur le sujet dans Vendredi Mercato.

3. Moto, Grand Prix de République tchèque : ça repart à Brno

On va encore se régaler ce weekend avec le Grand Prix de République tchèque sur le circuit de Brno avec au programme la lutte acharnée entre Marc Marquez (Honda HRC), MaverickVinales (Yamaha Factory), Andrea Dovizioso et Valentino Rossi ( Ducati Team) ! Les quatre se tiennent en 10 points au classement général. On a déjà hâte d'être à dimanche. Mais ce vendredi, il y aura de premières indications. Dès 9h00, il y a les essais libres . Ensuite, c'est à 10h45, 13h10, 14h et 15h !

