Bleues, Lacourt, Neymar, Ligue 2 : L'actu sur un plateau du lundi 31 juillet 2017

Ce qui vous a peut-être échappé entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2017 : Les Bleues par la petite porte

Ambitieuses avant cet Euro, les Françaises ne seront jamais rentrées totalement dans la compétition. Leur phase de groupes houleuse n'augurait rien de bon. L'Angleterre est venue les faire tomber dès les quarts de finale dimanche soir et mettre un terme à leurs espoirs. Il y a l'élimination avant le dernier carré alors que les Bleues faisaient partie des prétendantes finales mais il y a aussi la manière. Et elle n'a pas été bonne : à deux ans du Mondial organisé en France, elles ont livré un jeu loin du niveau attendu.

Vidéo - Attentistes puis impuissantes, les Bleues ont laissé filer leur rêve 01:41

2. Football - Match amical : Lyon et Montpellier se quittent dos à dos

Dans moins d'une semaine, la Ligue 1 sera de retour pour illuminer vos week-ends. Lyon et Montpellier ont eu une dernière chance de s'étalonner hier soir avant le lancement du championnat et se sont quittés sur un nul (1-1). Giovanni Sio a ouvert le score pour le MHSC mais Nabil Fekir a permis à l'OL, pourtant réduit à 10, de revenir au score. Les deux clubs débuteront leur saison officielle samedi prochain (Strasbourg pour Lyon, Nice pour Montpellier).

3. Natation - Championnats du monde : Les adieux grandioses de Lacourt

"J’avais envie de finir ma carrière sur la plus haute marche du podium. C’était l’objectif, alors oui, je suis vraiment heureux de vivre ça !" Camille Lacourt le reconnaissait volontiers en conférence de presse : il s'est offert une fin en apothéose lors des championnats du monde 2017. Le désormais néo-retraité a remporté la dernière course de sa carrière, son épreuve fétiche, le 50m dos. De quoi envisager sereinement la suite pour celui qui a expliqué avoir vécu "une de (ses) plus belles Marseillaise."

Camille Lacourt savoure sa victoire à Budapest dimanche, en finale du 50m dos des Mondiaux.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Match amical : Séville a dominé Arsenal lors du dernier match de l'Emirates Cup (2-1). Steven N'Zonzi a inscrit un but pour le club espagnol alors qu'Alexandre Lacazette a marqué pour les Gunners.

Tennis - Atlanta : John Isner a inscrit pour la quatrième fois son nom au palmarès du tournoi d'Atlanta, en dominant dimanche Ryan Harrison en deux tie-break, 7-6 (8), 7-6 (9).

Formule E : Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt) a remporté dimanche le 3e Championnat FIA de Formule Electrique lors de la dernière course de la saison disputée à Montréal.

La vidéo de rattrapage

Eliminée en quart de finale dimanche avec l'équipe de France, Camille Abily a disputé son dernier match en sélection. La joueuse de 32 ans (166 capes, 32 buts) a regretté n'avoir jamais soulevé de trophée avec les Bleues, même si elle concède que ce dernier tournoi n'était pas le plus évident pour y parvenir.

Vidéo - Abily : "Je n’ai pas réussi à remporter de titre, c’est ma plus grosse déception" 02:55

Le tweet qui alimente le feuilleton

Ce n'est pas la première fois et ce ne sera sûrement pas la dernière. Le quotidien Sport titre sur Neymar (et son éventuel transfert) et affirme que le Brésilien va bien quitter le Barça pour le PSG.

Ce que vous ne devrez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 2 : Premier choc en vue

Pour clore cette première journée de championnat, Auxerre reçoit Lens, ce soir, à 20h45. Une première grosse affiche dans cette Ligue 2 entre des clubs qui peuvent prétendre à la montée en fin de saison. Les Nordistes ont échoué d'un souffle à retrouver la Ligue 1 l'an passé (4es, à un point de la 3e place). Auxerre a frôlé le National (17e) mais se donne deux ans avec Francis Gillot à ses commandes pour retrouver l'élite.

2. Tennis - ATP 250 : Derniers réglages avant l'entrée dans le vif du sujet de la tournée américaine

Avant d'entamer de plein pied la tournée américaine, ses Masters 1000 et son tournoi du Grand Chelem, les joueurs du circuit restent éparpillés entre l'Europe et l'Amérique, entre dur et terre battue. A Kitzbühel, Joao Sousa fera face à Mikhail Youzhny. En attendant l'entrée en lice de Juan Martin Del Potro à Washington, Nicolas Mahut débutera son tournoi face à l'Italien Thomas Fabbiano.