Boston, ASM, Ferrari, Mladenovic : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket Playoffs NBA - Boston et Washington passent le 1er tour

Les Celtics s'en sont sortis. Porté difficilement par Isaiah Thomas, endeuillé par la mort de sa soeur dans un accident de la route, Boston a finalement réussi à éliminer Chicago (4-2) en enchaînant une 4e victoire sur les Bulls (105-83). Au prochain tour, le leader de la conférence Est sera face à Washington. Les Wizards ont éliminé Atlanta (4-2) également lors du match 6 (115-99).

En conférence Ouest, les Clippers ont égalisé (3-3) sur le parquet du Utah Jazz de Rudy Gobert (98-93). Si Blake Griffin n'est plus là, c'est Chris Paul qui prend ses responsabilités (29 points) pour porter les siens vers un match décisif à Los Angeles.

2. Foot L1 - L'OL passera un bon week-end

Victoire précieuse de Lyon sur le terrain d'Angers vendredi soir en ouverture de la 35e journée (1-2). Les hommes de Génésio ont enregistré leur 18e victoire de la saison pour prendre place au 4e rang du championnat, 2 points de devant Bordeaux et avec un match à rattraper face à Bastia. A quelques jours d'une demi-finale de Ligue Europa, ça se prend.

3. Basket Ligue des champions - l'ASM passera par la case 3e place

Pas de finale pour Monaco en Ligue des champions. On parle bien de basket ici : l'ASM s'est inclinée en demi-finale du Final Four contre les Turcs du Banvit Bandirma (83-74), à Tenerife. En tête pendant près de trois quart-temps, les Monégasques ont lâché prise en fin de match. Ils ont encaissé un sévère 46-29 en 2e période, fatal à leurs ambitions. La Roca Team disputera donc le match pour la 3e place dimanche.

Ce que nous avons retenu pour vous

Foot - Serie A : A cinq jours de son déplacement à Monaco en demi-finale aller de la Ligue des champions, la Juventus Turin a été tenue en échec à Bergame, en ouverture de la 34e journée (2-2).

Dopage : L'Agence mondiale antidopage a annoncé avoir rétabli l'accréditation du laboratoire de Madrid, qu'elle avait suspendue en juin 2016. Pour l'AMA, l'Espagne était à nouveau en conformité avec le Code mondial antidopage après l'adoption d'une nouvelle loi.

WRC - Rallye d'Argentine : Elfyn Evans (Ford Fiesta) a assommé la première journée en signant le meilleur temps de six des huit spéciales de vendredi. Le Britannique devance le Norvégien Mads Ostberg (Ford Fiesta) à 55 secondes. Le Français Sébastien Ogier pointe à plus d'une minute.

Tennis : Au coeur d'une vive polémique le week-end dernier, Ilie Nastase a présenté ses excuses. Pas sûr que cela suffise à lui permettre d'éviter de lourdes sanctions.

La vidéo de rattrapage

Rouge ou pas rouge... de honte ?

Vidéo - Un carton rouge pour une main... aux fesses ! 00:33

Le tweet qui annonce une grosse ambiance

A Stuttgart, Kristina Mladenovic ne manque pas de soutiens...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui...

1. F1 - GP de Russie : Après les essais libres 3 vers 11h, ne ratez pas les essais qualificatifs dès 14h à Sotchi. Et les Ferrari de Sébastian Vettel et Kimi Räikkönen qui ont tenu la dragée haute aux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

2. Tennis : Grosse journée pour le tennis tricolore avec deux demi-finales à suivre : Lucas Pouille face à Paolo Lorenzi à Budapest vers 14h et surtout une affiche-choc à Stuttgart entre deux "copines" : Mladenovic et Sharapova, vers 16h. Pendant ce temps-là, à Barcelone, Rafael Nadal et Andy Murray joueront pour se retrouver en finale à Barcelone, où le Majorquin vise une nouvelle "Decima".

3. Foot - L1/Liga : Suite du championnat de France avec le match très attendu entre Monaco et Toulouse dès 17h pour le compte de la 35e journée de L1. L'ASM a toujours un match de retard par rapport au PSG, en déplacement à Nice dimanche soir, mais ne devra pas se rater face au TFC pour conserver la tête à l'issue de cette journée.

En Espagne, le Real Madrid et le Barça, toujours au coude-à-coude en Liga, remettent le couvert pour le compte de la 35e journée. Les hommes de Zidane jouent en premier face à Valence dès 16h15. Le Barça se rend ensuite chez son voisin l'Espanyol pour 20h45. Deux matches à ne pas rater.