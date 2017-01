But de l'année en Coupe, Warriors battus, Djoko-Murray à Doha, : l'actu sur un plateau sur 7 janvier

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Les Warriors tombent à domicile

La magie NBA a encore frappé. Memphis est allé s'imposer sur le parquet de Golden State (119-128). Mike Conley a arraché la prolongation que les Grizzlies ont ensuite engloutie. Et dire qu'il y a un petit mois, ils avaient déjà battu ces mêmes Californiens à domicile... peut-on parler de bête noire aussi pour Durant et cie ? Avec Cleveland, ça fait deux alors.

En parlant des Cavs, tout va mieux pour LeBron James et les siens, victorieux à Brooklyn (116-108) deux jours après une défaite amère face à Chicago. Sans forcer, Houston a fêté sa 7e victoire consécutive chez Evan Fournier à Orlando (93-100).

2. Laval et Ajaccio tombent à Avranches et aux Herbiers

La magie de la Coupe de France a encore frappé. Avranches et les Herbiers, clubs de National, ont passé les 32e de finale en battant Laval (3-1) et le Gazélec (4-3). Rien d'exceptionnel ? Mais quand on voit ce but-là, signé Clauss, on ne peut qu'en redemander ! Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Course de 70 mètres, pichenettes à gogo et but de la qualification : le chef-d'oeuvre de Clauss 01:10

3. Raonic et Wawrinka tombent à Brisbane

On pouvait s'attendre à une finale entre Milos Raonic et Stan Wawrinka à Brisbane. Eh bien non : Grigor Dimitrov et Kei Nishikori ont respectivement battu le Canadien (7-6, 6-2) et le Suisse (7-6, 6-3) quasiment sur le même score pour s'offrir une finale inédite sur le circuit ATP.

Ce qu'on a retenu aussi pour vous

Dakar : Sébastien Loeb (Peugeot) s'est offert une deuxième victoire lors de la 5e étape. La 6e étape de samedi entre Oruro et La Paz en Bolivie a été annulée en raison d'intempéries et les concurrents iront directement jusqu'à la capitale bolivienne. Du coup, pas de reprise avant lundi. Regardez cet événement sur Eurosport Player

Handball : La France a battu la Slovénie (29-27) à Toulouse pour son premier match de préparation du Mondial 2017.

Football - FA Cup : Manchester City s'est bien défoulé à West Ham (0-5) et s'est qualifié pour les 16e de finale de la Cup.

Basket NBA : Nicolas Batum souffre d'une "hyperextension du genou droit sans dommage structurel". L'international français sera indisponible avec Charlotte pour le match contre San Antonio samedi et "son retour sera évalué au jour le jour".

Le tweet qui dégage derrière les oreilles

La vidéo de rattrapage

L'ASM a bien tenu le coup pour son entrée en lice dans la compétition. Tout comme Radamel Falcao, qui a signé un bien joli but pour sceller la qualif de Monaco face à Ajaccio (2-1).

Vidéo - Bousculée, l'ASM peut remercier son duo Falcao - Germain : le résumé de Monaco - AC Ajaccio 02:42

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Géant d'Adelboden : Une piste mythique, des géantistes français en feu depuis le début de la saison : deux excellentes raisons pour ne pas manquer la course du jour en ski alpin dès 10h30. Regardez cet événement sur Eurosport Player

Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Victor Muffat-Jeandet et Thomas FanaraEurosport

2. Tennis - ATP Doha : Vous reprendrez bien un peu de classique ? Novak Djokovic et Andy Murray, les deux hommes forts de l'année dernière, s'affrontent d'entrée de saison en finale de Doha dès 16h. Faites chauffer le pop-corn. Autre finale intéressante à suivre : celle d'Alizé Cornet face à la révélation de l'année passée, Karolina Pilskova, finaliste du dernier US Open, à 10h.

3. Football - Coupe de France : Cet après-midi, c'est matches à gogo en 32e de finale : gardez un oeil sur le club Hauts Lyonnais (division d'honneur), qui affronte le CA Bastia (15h), Strasbourg-Epinal (15h), où tout sera possible, ou sinon un PSG-Bastia qui pourrait bien finir la journée (21h). Regardez cet événement sur Eurosport Player