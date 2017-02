Canaris, Pinturault, Knicks, Griezmann : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Nantes domine un OM sur courant alternatif

Malgré un sursaut d'orgueil en seconde période, l'OM s'est incliné à la Beaujoire face à Nantes (3-2) en clôture de la 25e journée. Les Canaris ont profité d'un début de match tonitruant et des largesses de l'arrière-garde olympienne pour faire le break (2-0 après vingt minutes de jeu), avant que les Marseillais ne montrent un autre visage après la pause, portés par un Bafé Gomis brillant et auteur d'un doublé (ses 15e et 16e buts en L1 cette saison). Mais la blessure de ce dernier, victime d'une entorse du genou, a sonné le glas des ambitions marseillaises en fin de rencontre. Le FCN profite de ce succès pour faire un très joli bond au classement (de la 18e à la 12e place) alors que l'OM reste 6e, à trois longueurs de Saint-Etienne et quatre de Lyon.

2. Basket - NBA : Les Knicks retrouvent un peu le sourire au Garden

Après quatre défaites de rang dans leur antre du Madison Square Garden, et alors que l'affaire Oakley secoue toujours la franchise new-yorkaise, les Knicks ont renoué avec la victoire dans leur salle grâce à un succès de prestige contre les Spurs de San Antonio (94-90). Carmelo Anthony a signé 25 points et a été bien épaulé par Derrick Rose (18 points), Kristaps Porzingis (16 points, 7 rebonds, 4 contres) et Willy Hernangomez (12 points et 9 rebonds). En face, Kawhi Leonard a encore brillé (36 points et 9 rebonds) mais a été le seul à surnager (36,3% au tir pour les Spurs sur l'ensemble de la rencontre). Tony Parker a lui été extrêmement discret (0 point, 4 passes en 31 minutes de jeu).

3. Foot - Liga : Griezmann délivre l'Atlético, Torres inscrit l'un des buts de l'année

Un but d'anthologie, une victoire à l'arraché et la 4e place de la Liga retrouvée. L'Atlético a finalement bien terminé sa soirée à Vicente-Calderon alors que le Celta Vigo avait tout fait pour la gâcher. Les Colchoneros se sont imposés (3-2) dans les dernières minutes de la rencontre grâce à des buts tardifs de Yannick Carrasco (86e) et Antoine Griezmann (88e) alors que Vigo menait au score. Avant cela, Fernando Torres avait lui inscrit l'un des buts de la saison d'un splendide retourné à l'entrée de la surface. Les joueurs de Diego Simeone reprennent ainsi la 4e place à la Real Sociedad mais restent à quatre points de Séville, 3e.

Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann celebrates after scoring a goal during the Spanish league football match Club Atletico de Madrid vs RC Celta de Vigo at the Vicente Calderon stadium in Madrid on February 12, 2017.AFP

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme - Tour de France : La Grande Boucle 2018 s'élancera de Vendée. C'est ce qu'a indiqué le directeur du Tour, Christian Prudhomme, sans toutefois préciser quelle ville aurait cet honneur.

Judo - Grand Slam Paris : Tcheuméo seule en or, Andéol sur la boîte. Audrey Tcheuméo a été la seule Française à dominer sa catégorie (-78 kg) lors de ce traditionnel rendez-vous du début de saison. Emilie Andéol, championne olympique, a elle assuré un podium avec le bronze (+78kg).

La vidéo de rattrapage

Fallait pas l'énerver. Martin Fourcade a remporté dimanche après-midi la poursuite des Mondiaux d'Hochfilzen, décrochant ainsi un 10e titre mondial en carrière en individuel. Si vous avez manqué ça, voici le résumé de la démonstration du patron du biathlon.

Vidéo - Au tir comme sur les skis, Fourcade a prouvé qu'il était le patron 02:30

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski - Mondiaux de St-Moritz : Pinturault grand favori du combiné (10h et 13h)

Alexis Pinturault visera l'or mondial et rien d'autre ce lundi lors du combiné. Le Français, double tenant du globe de la spécialité, devra évidemment se placer lors de la manche de descente (10h) avant de lâcher les chevaux en slalom (13h) pour conquérir le titre. Tout en surveillant ce que fera son grand rival, Marcel Hirscher, champion du monde en titre.

2. Foot - Premier League : City vise la place de dauphin à Bournemouth (21h)

Manchester City se rend à Bournemouth en clôture de la 25e journée du championnat d'Angleterre. En cas de succès sur la pelouse des Cherries, les Citizens reprendraient seuls la deuxième place du classement, à bonne distance de Chelsea (huit points).