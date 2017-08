Chute de Bolt, Clasico, Mayer, Federer, Neymar au Roudourou : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez (peut-être) manqué ce dimanche

1. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Bolt et Farah partent sans victoire, Mayer sacré

Quelle soirée d’athlétisme ! Le public du stade olympique pourra le répéter pendant des années : il a assisté au départ de deux légendes vivantes de ce sport. Vivantes car humaines après tout. Usain Bolt, pour sa dernière course, n’a pu finir le relais jamaïcain du 4x100m, s’arrêtant dans la dernière ligne droite à cause d’une blessure à la jambe gauche. Une image terrible pour un athlète qui a marqué, incontestablement, son temps.

Vidéo - Bolt au sol, les Britanniques titrés, les Français frustrés : ce 4x100m restera dans l'histoire 00:57

Mais Bolt n’est pas la seule légende à partir avec des regrets. Mo Farah, indétrônable roi du 5000m, a laissé la première place à l’Ethiopien Muktar Edris et part sur une deuxième place qui ne fait pas oublier ses quatre doublés 5000 -10 000m en grands championnats.

Côté français, c’est une autre histoire qui s’est écrite. Bien plus belle. Celle de Kevin Mayer. Le décathlonien français a été sacré pour la première fois champion du monde après un dernier 1500m laborieux. Avec 8768 points, "Keke la Braise" fait moins bien qu’à Rio mais repart avec la plus belle breloque. Pour les Bleus, c’est le deuxième titre mondial à Londres avec celui de Pierre-Ambroise Bosse et la troisième médaille au total.

Vidéo - 8768 points et 3 records personnels : revivez les 10 travaux d'Hercule de Kevin Mayer 02:18

2. Tennis - Masters Montreal : Federer et Zverev en finale !

Intouchable Roger Federer. Face à Robin Haase samedi, le Suisse n’a pas fait de détail (6-3, 7-6) pour s’offrir sa sixième finale de la saison, sa 45e en Masters 1000. Souverain, il n’a finalement pas puisé dans ses réserves avant de retrouver dimanche Alexander Zverev, tombeur dans la nuit de Denis Shapovalov (6-4, 7-5). En juin dernier, à Halle, "Rodgeur" avait corrigé l’Allemand (6-1, 6-3). Bis repetita dimanche (à partir de 22h) ?

Football - Ligue 1 : Bordeaux démarre, Saint-Etienne confirme

Peu de buts mais beaucoup d’enseignements ce samedi. Alors que l’OM est allé gagner à Nantes en début d’après-midi (0-1), Bordeaux et Saint-Etienne ont fait le job samedi soir en Ligue 1. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont pris le meilleur sur Metz (2-0) tandis que ceux d’Oscar Garcia ont confirmé leurs bonnes dispositions en battant Caen (0-1). Angers s’est également imposé à Amiens (0-2) tandis que Toulouse a remporté le duel musclé qui l’opposait à Montpellier (1-0). Au classement, avec deux victoires en deux matches, l’OL, l’OM et Saint-Etienne sont provisoirement en tête.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Mondiaux : Au terme d’un joli concours, c’est la Russe Maria Lasitskene qui a été sacrée championne du monde de hauteur avec un saut à 2,03m devant Yuliia Levchenko et Kamila Licwinko.

Golf - Championnat PGA : Kevin Kisner a conservé samedi la tête du classement du Championnat PGA de Quail Hollow en Caroline du Nord après le troisième tour avec un score de 72. Malgré deux bogeys et un double bogey sur les neuf derniers trous du parcours, l'Américain a pris seul les commandes de la dernière levée du Grand Chelem de l'année.

Football - Ligue 1 : Dans les colonnes de L’Equipe, le Brésilien de Bordeaux Malcolm a confirmé son intention de rester en Gironde cette année malgré les sollicitations de nombreux clubs.

Football - Premier League : Manchester City est logiquement reparti de Brighton avec les trois points samedi, pour son premier match officiel de la saison (0-2). Les joueurs de Pep Guardiola ont attendu la seconde période pour faire la différence par Agüero et un csc.

La vidéo de rattrapage qui dit adieu à l’icône Bolt

Vidéo - Records, coups de folie, sens du spectacle : pourquoi Usain Bolt va nous manquer 00:54

Le tweet qui prouve que Villa est encore un top-player

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Du lourd pour la dernière journée

Onze finales. Voilà ce qui attend le public londonien dimanche. Du 50 km marche messieurs au 4x400 messieurs qui terminera la compétition, de nombreuses médailles vont encore tomber. Pour des Français ? Pas impossible. Yohann Diniz, sur le 50km marche, voudra faire oublier sa déconvenue de Rio tandis que Mélina Robert-Michon au disque peut s’offrir une place sur le podium.

Yohann Diniz lors du 50 km marche des JO de RioPanoramic

2. Moto GP - Grand Prix d’Autriche : Marquez seul face aux Ducati ?

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Marc Marquez n’est pas champion du monde en titre pour rien. L’Espagnol a réussi à chiper la pole position au nez et à la barbe des Ducati d'Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo. Dès lors, Marquez sera chassé dimanche à partir de 14h. Reste à savoir si le gibier Marquez saura s’échapper. A suivre sur Eurosport, bien sûr.

3. Football - Étranger : Un Clasico en Espagne, des chocs en Angleterre

Ce n’est que le début de saison mais la Supercoupe d’Espagne nous offre déjà du caviar avec ce Clasico aller au Camp Nou (22h). Pour le Barça, surtout après le départ de Neymar, il est temps de rattraper le temps perdu et de réduire l’écart grandissant avec le Real de Zidane.

En Angleterre, Manchester United débute sa saison en affrontant le West Ham de son ancien joueur Chicharito (17h). De quoi lancer l’opération titre pour José Mourinho ? Juste avant, Newcastle reçoit Tottenham (14h30).

Luka Modric et Paul PogbaGetty Images

4. Football - Ligue 1 : Neymar va commencer au Roudourou

L’histoire retiendra que Neymar a débuté son aventure parisienne au stade du Roudourou. Pour son premier match sous les couleurs parisiennes, la star brésilienne ira donc à Guingamp pour le match de clôture de cette 2e journée. Dans l’après-midi, Strasbourg affronte Lille dans son stade e la Meinau(15h) tandis que le champion en titre, Monaco, se déplace à Dijon (17h).