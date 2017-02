Coupe Davis, Coupe de France, OM, CAN, NBA : L'actu sur un plateau du vendredi 3 février

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Coupe Davis : Gasquet lance bien les Bleus

Richard Gasquet, qui a facilement dominé Taro Daniel (6-2, 6-3, 6-2), a marqué le premier point de l'équipe de France lors de son premier tour de Coupe Davis contre le Japon. Gilles Simon va tenter de l'imiter contre Yoshihito Nishioka.

2. Football - Coupe de France : Un choc OM-Monaco en 8es

L'Olympique de Marseille recevra l'AS Monaco le 1er mars, en huitièmes de finale. Deux clubs qui n'ont plus gagné cette compétition respectivement depuis 1989 et 1991. Les autres matches : Bordeaux (L1) - Lorient (L1) / Niort (L2) - PSG (L1) / Bergerac Périgord (CFA) - Lille (L1) / Guingamp (L1) - US Quevilly-Rouen (National) / CA Bastia (National) - Angers (L1) / Auxerre (L2) - Etoile Fréjus St-Raphaël (CFA) / Avranches (National) - Strasbourg (L2).

3. Football - CAN : Le Cameroun rugit encore

Le Cameroun, qui a dominé le Ghana à Franceville (2-0) grâce à Ngadeu-Ngadjui et Bassogog, s'est qualifié pour la finale de la CAN. La 7e de son histoire, la 3e face à l'Egypte, vainqueur du Burkina Faso mercredi (1-1, 4-3 TAB).

On a retenu aussi pour vous

Basket - NBA : Les intérieurs Roy Hibbert et Spencer Hawes (Charlotte) ont été échangés contre Miles Plumlee (Milwaukee).

Golf - Open de Phoenix : L'Américain Matt Kuchar, qui a rendu une carte de 64, soit sept coups sous le par avec cinq birdies et un eagle, a pris les commandes en réalisant une seconde partie ébouriffante de son premier tour, jeudi.

Football - Copa del Rey : Le Celta Vigo, tombeur surprise du Real Madrid au tour précédent, a été tenu en échec 0 à 0 sur son terrain par le Deportivo Alaves en demi-finale aller.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L'OM veut enchaîner à Metz

Alors que le dénouement approche pour Lassana Diarra, l'OM, qui reste sur un carton en championnat (5-1 contre Montpellier) se déplace à Metz en ouverture de la 23e journée (20h45).

2. Football - Ligue 2 : Amiens et Reims sur le pont

Place à la 23e journée. En attendant Brest-Sochaux, programmé samedi (15h), huit matches sont au menu ce vendredi (20h) dont Amiens-Nîmes et Reims-Tours.