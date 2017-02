Coupe Davis, Paris 2024, Monaco-Nice, Crunch : L'actu sur un plateau du samedi 4 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Coupe Davis : Les Bleus en quart

La bonne nouvelle de la nuit, c'est évidemment la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale. Pour le capitaine Yannick Noah, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert n'avaient pas le droit de se louper. Mission accomplie face à Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama, 6-3, 6-4, 6-4, samedi à Tokyo. Trois victoires en trois sets pour écarter le Japon, on peut appeler ça un "clean sheet". Du bon boulot qui vaut un ticket contre le Canada ou la Grande-Bretagne, pour l'heure à égalité (1-1) à Ottawa.

2. Football - Ligue 1 : Metz stoppe l'OM

On pouvait voir la victoire (5-1) à Montpellier puis la qualification en Coupe de France comme les preuves d'un regain de forme mais un coup franc de Yann Jouffre à 5 minutes de la fin a suffi à faire rechuter Marseille, en ouverture de la 23e journée à Metz (1-0). Battu pour la troisième fois en quatre journées, l'équipe de Rudi Garcia fait un fragile sixième tandis que les Lorrains sortent de la zone rouge.

3. JO 2024 : Paris, ça se partage

Le comité de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a affiché vendredi soir sur la Tour Eiffel un slogan universel, en anglais, "Made for sharing" - entendez par là "Fait pour être partagé" - pour porter son ambition et son message le plus loin et le plus haut possible. Le CIO désignera la ville organisatrice des JO 2024 à l'issue d'un vote le 13 septembre à Lima, au Pérou.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Après trois défaites de suite, Oklahoma City a renoué avec la victoire, face à Memphis (114-102), bien aidé par l'infernal Russell Westbrook, auteur de son 25e "triple double" de la saison.

Football - Ligue 2 : Strasbourg a réalisé la belle opération de la 23e journée. En battant le Gazélec Ajaccio (2-0) sur sa pelouse, les Alsaciens sont montés sur le podium, alors que les autres équipes du haut de tableau ont piétiné : Lens et Troyes se sont neutralisés (0-0), Amiens a perdu face à Nîmes (2-1).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Guérin : "Cette affaire Mounier est allée beaucoup trop loin !" 03:27

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Premier League : Arsenal en danger

Attention au décrochage ! Arsenal, 3e, se rend à Stamford Bridge à 13h30 pour affronter le leader Chelsea. Une nouvelle défaite, et les Gunners se retrouveraient à 12 longueurs.

2. Football - Ligue 1 : Les Aiglons sur le Rocher, le PSG en embuscade

Champions d'automne, les Aiglons niçois ont depuis vu Monaco s'installer dans leur nid douillet de leader comme un vulgaire coucou. On force un peu le trait mais auront-ils la force de les en déloger pour trôner à nouveau seuls sur la ligue ? Réponse au Stade Louis II dans le choc au sommet de la 23e journée, à 17h00. Mais gare à la sanction : le vaincu pourrait voir le PSG lui revenir dessus après son voyage à Dijon (20h00).

Vidéo - Balotelli, coups de pied arrêtés, Germain : les 5 choses à savoir sur ASM-Nice 00:59

3. Rugby - 6 Nations : Les Bleus au révélateur anglais

Le XV de France aurait aimé avoir un ou deux matches pour se caler avant de rencontrer l'équipe d'Angleterre mais le programme est ainsi fait : les hommes de Guy Novès débuteront leur Tournoi par le Crunch à Twickenham, à 17h50. Face à un XV de la Rose auteur du Grand Chelem l'an passé et plus que jamais référence continental, le choc s'annonce rude.