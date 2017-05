Coupe de France, 100e, Toulon, Pinot, F1 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 : Toulon au bout du suspense

Sur un drop à l'ultime seconde de son ouvreur, Anthony Belleau, Touloun a arraché face à La Rochelle son ticket pour la finale du Top 14 (15-18). Cette rencontre a basculé sur un fait de jeu : un carton rouge infligé par l'arbitre à Pierre Aguillon après un plaquage irrégulier. Les Rochelais avaient alors neuf points d'avance, ils ne marqueront plus rien dans ce match. Ce scénario est particulièrement cruel pour les coéquipiers d'Uni Atonio, premiers au classement à l'issue de la saison régulière.

2. Football - Mercato : Bernardo Silva est le premier à partir

Champion de France 2017, Monaco s'apprête à vivre un été mouvementé au rayon des transferts. Le club a déjà annoncé une première arrivée (Youri Tielemans), il a officialisé hier soir un premier départ. Bernardo Silva a signé cinq saisons à Manchester City contre une somme estimée à 50 millions d'euros. Le Portugais était depuis trois saisons avec l'ASM et a vécu une saison 2016-2017 particulièrement fructueuse. D'autres départs devraient suivre cet été.

3. Natation - Championnats de France : Metella qualifié pour les Mondiaux, déception pour le relais

La délégation française qui se déplacera aux championnats du monde de Budapest cet été sera bien réduite. Hier, Mehdy Metella a réussi à décrocher son billet en individuel pour le rendez-vous du mois de juillet. Mais il n'y aura pas de relais français sur 4x100m alors que les Bleus sont pourtant champions du monde en titre. Un coup dur pour la natation tricolore habituée à briller sur cette épreuve depuis plusieurs années.

On a aussi repéré pour vous

Football - Mercato : Objet de toutes les rumeurs depuis ses récentes sorties médiatiques, Antoine Griezmann a tenu à rappeler sur twitter qu'il était "toujours cochonero".

Football - MLS : Toronto, leader de la conférence Est, a signé sa septième victoire en huit matches en surclassant Columbus (5-0).

Athlétisme - Ligue de diamant : La prodige kényane Celliphine Chespol a signé le deuxième meilleur chrono de l'histoire sur 3000 m steeple à Eugene (8'58''78).

Rugby - Qualifications Champions Cup : Défait sur le terrain de Northampton (23-22), le Stade français ne jouera pas la compétition l'an prochain.

Volleyball - Qualification Mondial 2018 : Les volleyeurs français continuent leur sans-faute. Les Bleus ont battu les Turcs 3 sets à 0 (25-21, 25-18, 25-17) pour leur troisième match du tournoi de qualification.

Basketball - Pro A : L'Asvel, champion de France en titre mais seulement 8e de la saison régulière, a éliminé le leader monégasque dès les quarts de finale en gagnant vendredi soir le match d'appui (74-71). Strasbourg a éliminé Pau en remportant la belle (72-68).

La vidéo de rattrapage

Jour de finale aujourd'hui : Eurosport.fr vous propose de revoir les 10 plus beaux buts de l'édition 2016/2017.

Vidéo - Voici les 10 plus beaux buts de la saison en Coupe de France 02:20

Le tweet qui lance la journée de F1

Ce qu'il ne faudra pas louper aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Le PSG n'a pas le droit de perdre (21h00)

Sortis sans gloire de la C1, dauphins de Monaco en Ligue 1, les Parisiens se doivent de remporter la 100e édition Coupe de France ce soir au Stade de France face à Angers pour donner un peu plus de relief à leur saison. Une défaite serait synonyme d'énorme couac pour les hommes d'Unai Emery. La pression sera sur leurs épaules, moins sur celle des joueurs angevins qui tenteront de remporter la première Coupe de France de l'histoire du club.

2. Rugby - Top 14 : Qui pour rejoindre Toulon en finale ? (18h00)

L'avant-dernier match de l'année en Top 14 met aux prises Clermont et le Racing. Pour les Auvergnats, deuxième de la saison régulière, il s'agira d'avoir bien digéré la défaite en finale de la Champions Cup face aux Saracens. Les Franciliens, champions en titre, n'ont pas grand-chose à perdre après une saison parfois chaotique. Il y a un an, ces deux équipes s'affrontaient déjà à ce stade de la compétition. Le Racing s'en était sorti au terme d'un match dantesque (33-34).

3. Cyclisme - Giro : Pinot doit encore gratter du temps

La fin de ce Giro est complètement folle, à l'image de l'étape d'hier qui a vu maillot rose de leader changer d'épaules et passer sur celles de Nairo Quintana. Le Colombien devra continuer à creuser son avance sur Tom Dumoulin aujourd'hui lors de l'ultime étape de montagne et à la veille du chrono final de ce Tour d'Italie. Thibaut Pinot, qui a grignoté du temps lors des deux derniers opus, doit encore en remettre une couche pour revenir sur le podium. Avec six coureurs en 1'30, le suspense s'annonce total.

4. Tennis - ATP Lyon : Avec Roland dans les têtes (14h30)

Jo-Wilfried Tsonga va vivre une première cet après-midi à Lyon : une finale sur terre battue. Le Français n'en a encore jamais joué dans sa carrière et il aura toutes ses chances face à Tomas Berdych. A la veille de l'ouverture de Roland-Garros, une victoire serait parfaite pour la confiance en termes de timing.