Course(s) au titre, Monaco, LeBron, Moto GP, Top 14 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Cleveland s'envole, San Antonio prend l'avantage

Toronto n'a pas pesé lourd face à un LeBron James toujours aussi étourdissant. La star de Cleveland a inscrit 35 points face aux Canadiens et la victoire de sa franchise (115-94), la troisième en trois matches dans cette série, porte bien évidemment son sceau. A Houston, les Spurs ont pris l'avantage sur les Rockets (103-92). Les 43 points de James Harden n'ont pas suffi face au collectif de San Antonio (26 pts pour Leonard, 26 pts pour Aldridge, 12 pts pour Gasol). La franchise texane reprend la main dans la série (2-1).

2. Football - Ligue 1 : Bordeaux et Saint-Etienne se neutralisent

Ce match entre Saint-Etienne et Bordeaux était crucial dans la lutte pour l'Europe. Le résultat nul (2-2) a quasiment annihilé toutes les chances de l'ASSE d'être européenne l'an prochain. Pour les Girondins, ce partage des points est un moindre mal. Ils sont toujours 5es mais Marseille pourra les doubler en cas de victoire face à Nice ce week-end. Le duel entre Bordelais et Phocéen la semaine prochaine s'annonce déjà palpitant.

Romain Hamouma (Saint-Etienne) - Igor Lewczuk (Bordeaux) - L1 2017Getty Images

3. Football - Premier League : Tottenham craque dans la course au titre

Les Spurs avaient l'occasion de mettre la pression sur Chelsea en ouverture de la 35e journée. Mais en s'inclinant sur la pelouse de West Ham (1-0), les hommes de Pochettino ont, au contraire, ouvert un boulevard aux Blues. Ces derniers peuvent prendre sept points d'avance en tête en cas de victoire lundi face à Middlesbrough. Avec seulement trois matches à disputer, les jeux seraient alors quasiment faits.

On a aussi repéré pour vous

Tennis - Madrid : Le tirage au sort du tableau du M1000 madrilène a réservé de belles bagarres en perspective la semaine prochaine. Entre des duels français annoncés (Monfils - Simon au 1e tour) et des chocs avant les huitièmes de finale, la semaine espagnole s'annonce croustillante.

Football - Liga : Tenu en échec par la Real Sociedad (1-1), vendredi soir en ouverture de la 36e journée, le FC Séville a manqué l'occasion de revenir sur l'Atlético de Madrid.

Football - Serie A : La suspension, pour un match, du milieu de terrain ghanéen de Pescara Sulley Muntari, sanctionné pour avoir quitté la pelouse de Cagliari dimanche après avoir été la cible de cris racistes, a été annulée.

Football - Economie : L'AS Monaco est devenu actionnaire majoritaire du club belge le Cercle Bruges, actuellement en deuxième division belge.

Football - Ligue 2 : Amiens et Troyes, vainqueurs de Sochaux (1-2) et Auxerre (2-3), ont provisoirement grimpé sur le podium avant les matches de Brest et Lens. Dans la course à la montée, le Stade de Reims a quasiment dit adieu à la Ligue 1 après sa défaite face à Orléans (0-2).

Basketball - Pro A : Le promu Le Portel a fait un pas vers les play-offs en battant le Paris-Levallois 79-71 vendredi lors de la 31e journée.

Athlétisme - Ligue de diamant : L'Américaine Kendra Harrison, détentrice du record du monde du 100 m haies, s'est fracturée la main gauche lors de la 1re étape de la Ligue de diamant à Doha vendredi.

La vidéo de rattrapage

Coéquipiers mais surtout rivaux chez Honda, Alex Crivillé et Mick Doohan se sont livré à Jerez un duel entré dans l'histoire. C'était en 1996 et cette année-là, le public espagnol avait décidé d'envahir la piste pour soutenir "son" pilote. Problème : ce soutien n'a pas eu l'effet escompté.

Vidéo - Le jour où... Crivillé, encouragé par son public sur la piste, a craqué de façon spectaculaire 01:02

Le tweet, il y était presque

Eliud Kipchoge a parcouru 42,195 km, soit la distance d'un marathon, en 2h0'24''. C'est le chrono le plus rapide de l'histoire. Mais il a échoué à casser la barrière des 2 heures, qui était son objectif.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Duel à distance entre le PSG et Monaco

Le titre pourrait se jouer dès aujourd'hui entre Paris et les Monégasques. Le club de la capitale reçoit Bastia au Parc à 17h00. Juste après, Monaco, le leader, se déplace sur la pelouse de Nancy (20h00). Si les planètes s'alignent bien, les Monégasques pourraient faire un immense pas vers le titre. Bastiais et Nancéens, respectivement derniers et avant-derniers du championnat, jouent également très gros.

Valère Germain, l'attaquant de l'AS Monaco, entouré de Radamel Falcao et de Thomas Lemar.Getty Images

2. Football - Liga : Le Barça et le Real toujours à la lutte

En Espagne, le Barça et le Real sont toujours à égalité (81 points) mais les Catalans comptent toujours un match en plus que leurs rivaux. En cas de succès face à Grenade, les hommes de Zinedine Zidane conserveraient donc leur destin entre les mains. Et ce, même si Barcelone, qui reçoit Villarreal, figure toujours en tête du classement à la fin de cette 36e journée.

3. Moto - GP d'Espagne : La pole en ligne de mire

Après la 3e puis la 4e séance d'essais libres, la qualification à Jerez se disputera à partir de 14h10. Hier, aucun des pilotes de l'actuel Top 3 du général n'a réussi à performer sur le circuit. Les deux séances ont été dominées par Dani Pedrosa alors que Valentino Rossi et Marc Marquez notamment ont été relégués à plus d'une seconde lors de la 2e séance. Ils devront trouver leurs marques dès aujourd'hui.

Vidéo - De Puniet : "La régularité de Rossi est en train de payer" 01:57

4. Rugby - Top 14 : Le dénouement est pour ce soir

Il y a quelques certitudes - La Rochelle est assurée de terminer en tête, Bayonne et Grenoble d'être relégués - mais la saison régulière de ce Top 14 version 2016-2017 n'a toujours pas rendu son verdict. Ce sera fait ce soir au terme de la 26e et ultime journée. Clermont, qui reçoit le leader, essaiera d'assurer sa deuxième place. Le Racing, le Stade français et dans une moindre mesure Pau, Lyon et même l'UBB se battront, eux, pour le dernier ticket pour les barrages. Dusautoir, lui, fera ses adieux au rugby.