Curry en feu, PSG, Barça, CAN, Coupe Davis : l'actu sur un plateau du jeudi 2 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de France : Le PSG et Draxler déroulent

Tenant du titre, le PSG a parfaitement géré son 16e de finale contre une faible équipe de Rennes (0-4). Julian Draxler y est allé de son doublé. Si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille le premier but de l'Allemand. Un petit bonbon...

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Sublimé par Draxler, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Rennes 02:33

2. Football – Copa del Rey : Le Barça prend une option

Emmené par Suarez et Messi, le FC Barcelone s'est imposé sur le terrain de l'Atlético Madrid (1-2) en demi-finale aller. Antoine Griezmann a réduit le score pour les Colchoneros.

3. Basket - NBA : Stephen Curry affole (encore) les compteurs

Avec 39 points et 11 paniers à trois points inscrits (sur 15 tentatives...) et sans jouer la moindre seconde dans le 4e quart-temps, Stephen Curry a de nouveau marqué les esprits lors de la facile victoire de Golden State contre Charlotte (126-111). Nicolas Batum a peu joué (13 pts, 5 rebonds et 7 passes en 24 minutes).

On a retenu aussi pour vous

Football - CAN : L'Egypte s'est qualifiée pour la finale après sa victoire sur Burkina Faso (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.). Les Egyptiens, qui retrouvent ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2010, affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Cameroun au Ghana jeudi (20h). La finale aura lieu dimanche à 20h.

Football - Premier League : Manchester City a corrigé West Ham (0-4) lors de la 23 journée, tandis que Manchester United a calé contre Hull City (0-0). Les deux clubs mancuniens sont respectivement cinquièmes et sixièmes du championnat.

Football - Coupe d'Italie : L'AS Rome a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Italie grâce à un but sur penalty, dans le temps additionnel, de l'emblématique Francesco Totti, face à Cesena (2-1).

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - D'un penalty à l'ultime minute, Totti envoie la Roma en demi-finale 02:36

Handball - Hand Star Game : La sélection française s'est inclinée lors de la 4e édition face aux étrangers de la Lidl Starligue (37-34). Un match qui a surtout permis de faire la fête aux récents champions du monde présents pour l'occasion. Une soirée qui a également montré que Greg Anquetil avait de beaux restes. La preuve ci-dessous.

Tennis - Coupe Davis : Le capitaine français Yannick Noah a sélectionné Gilles Simon plutôt que Lucas Pouille pour disputer les simples du premier tour de la Coupe Davis contre le Japon, à partir de vendredi à Tokyo (4h).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - La remontada de Chambly face à Monaco était presque parfaite... 03:41

Le tweet qui prouve que Ben Arfa est aussi un génie hors du terrain

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Coupe de France : Le tirage au sort à 18h

Soyez tous devant Soir de Coupe sur les antennes d'Eurosport ou sur le Player pour connaître le tirage au sort des huitièmes de finale. Rendez-vous à 18h !

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Tennis - WTA Saint-Pétersbourg : Cornet et Mladenovic en lice

Deux Françaises disputent le 2e tour ce jeudi. Alizé Cornet affronte la Russe Elena Vesnina tandis que Kristina Mladenovic aura fort à faire face à la récente finaliste de l'Open d'Australie, Venus Williams.

3. Football - CAN : Qui rejoindra l'Egypte ?

Le Cameroun est opposé au Ghana jeudi (20h) dans la seconde demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations.