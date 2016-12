Djokovic, Paire, CR7 : Le Top 40 des déclas de 2016 (de la 20e à la 11e)

" Il aurait aussi pu neiger dans l'O2 Arena, mais ça n'a pas été le cas "

20. Novak Djokovic – Le Serbe a connu une fin d'année compliquée et s'est montré parfois irritable. Face à Thiem en ouverture du Masters, Djoko s'est distingué par un geste d'humeur en expédiant une balle dans le public. Les journalistes n'ont pas manqué d'en parler en conférence de presse, rappelant au "Djoker" qu'il aurait pu être disqualifié si la balle avait touché un spectateur. Agacé, Djokovic a relativisé… de manière imagée.

" J'ai décidé de rejoindre les Golden State Warriors "

19. Kevin Durant – La bombe de l'été. Le 4 juillet, Kevin Durant annonce dans une lettre rédigée pour The Players' Tribune qu'il quitte Oklahoma. Six ans après The Decision, Durant emprunte le même chemin que LeBron James. Lui aussi cède aux sirènes d'une Super Team. La face de la NBA vient de changer. KD est devenu un "super vilain".

" Vu les quatre dernières années que je viens de passer, si je m'en retape encore quatre comme ça, vous allez me retrouver entre quatre planches. "

18. Yannick Agnel – Mélodrame carioca, suite et fin. Yannick Agnel annonce sa retraite internationale. Et on comprend pourquoi le jeune homme de 24 ans décide de tirer sa révérence.

" Le fait que Gaël ne soit pas là est une très bonne chose pour l'état d'esprit "

17. Yannick Noah – Pan. Dans les dents. Suite de la relation "je t'aime moi non plus" entre le capitaine de Coupe Davis et le numéro 1 français. Blessé au genou dans des conditions très mystérieuses, Monfils a déclaré forfait pour la demie face à la Croatie. Et Noah n'est pas mécontent de l'avoir renvoyé à la maison.

" L’Islande a célébré comme si elle avait gagné l'Euro... c'est une petite mentalité "

16. Cristiano Ronaldo – Avant de décrocher le Graal avec le Portugal, Ronaldo a traversé quelques moments compliqués durant l'Euro. Notamment face à l'Islande (1-1). Pour leur première en grande compétition, les Insulaires ont tenu tête à CR7 et ses copains. Et fêté cela comme il se devait. Ronaldo n'a pas aimé. Mauvais joueur CR7 ?

" J'espère que Puma ne fabrique pas de préservatifs "

15. Xherdan Shaqiri – L'Euro 2016 a accouché de quelques matches étranges. Parmi lesquels France – Suisse. Un 0-0 qui sera resté dans les mémoires pour son ballon crevé et, surtout, ses maillots déchirés. Quatre tenues helvétiques ont rendu l'âme sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Ce qui a inspiré à Xherdan Shaqiri cette brillante punchline.

" Ils sont gros, stupides, gloutons, ce sont des bâtards sans classe (...) c'est une foule aboyante d'abrutis "

14. Pete Willett – Moins connu que son frère Danny, vainqueurs du Masters d'Augusta en 2016, Pete a connu son quart d'heure de gloire juste avant le coup d'envoi de la Ryder Cup. L'Anglais n'a rien trouvé de mieux que de s'en prendre au public US alors que la compétition se déroulait dans le Minnesota. Sympa pour Danny qui a dû s'excuser… et disputer la compétition dans une drôle d'atmosphère.

" On est passé de Christine Boutin à Clara Morgane "

13. Mourad Boudjellal – Le boss du RCT a un sens de la formule hors du commun. Cet automne, quand Var Matin lui a demandé de comparer les méthodes de Diego Dominguez à celles de son remplaçant, Mike Ford, Boudjellal a foncé. Tout droit. L'avantage, c'est que tout le monde a compris l'idée…

" C’était un tournoi où il n’y avait pas de points, pas d’argent. Le but, c’était de bien s’entraîner pour préparer la semaine prochaine "

12. Benoit Paire – Non, l'enfant terrible du tennis français ne parle pas d'un tournoi départemental. Ce sont des JO que Paire parle. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas aimé l'expérience. Eliminé au 2e tour et exclu de l'équipe de France pour manquement aux règles du collectif, Benoit Paire a vécu un été pourri. Dans la lignée de son année, à vrai dire.

" Dilly ding dilly dong "

11. Claudio Ranieri – L'ovni de l'année. "Dilly ding dilly dong", c'est le bruit de la cloche imaginaire que Ranieri fait sonner en cette fin de printemps 2016 pour fêter la qualification des Foxes en Ligue des champions ! Ça se passe de commentaires. Ça s’écoute.