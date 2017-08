Échange Irving / Thomas, Nice, malédiction, Alaphilippe : L'actu sur un plateau du mercredi 23 août.

Ce qui vous a peut-être échappé entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Irving rejoint les Celtics, Thomas fait le chemin inverse vers les Cavaliers

C'est le gros coup de cette intersaison en NBA : Cleveland et Boston ont procédé à un échange entre Kyrie Irving et Isaiah Thomas. Le premier, sacré champion l'an passé avec les Cavaliers, rejoint Boston et Gordon Hayward (recruté au mois de juillet) pour former le nouveau visage des Celtics. Le Cleveland de LeBron James récupère en échange Isaiah Thomas donc, mais aussi Jae Crowder, Ante Zizic et le premier choix à la draft 2018 de Brooklyn. Le premier match de la saison (le 18 octobre) sera scruté avec attention : Cleveland recevra… Boston.

2. Football - Ligue des champions : Naples était trop fort pour Nice

Mal embarqué après sa défaite à l'aller (2-0), Nice n'a pas pu réaliser l'exploit face à Naples lors du retour du barrage de C1. Les Niçois se sont une nouvelle fois inclinés (0-2) et devront se satisfaire de la Ligue Europa. Plus que le score ou le résultat global, c'est la manière qui inquiète lors de cette élimination. Malgré l'intégration de Mario Balotelli et Wesley Sneijder au 11 de départ, les Aiglons n'ont pas rassuré dans le jeu. Ils devront vite trouver leurs repères s'ils veulent vivre une saison à la hauteur de la précédente (3es de Ligue 1).

3. Rugby - Coupe du Monde : La France toujours maudite

Pour la septième fois de leur histoire, les Bleues du rugby étaient présentes en demie du Mondial. Mais pour la septième fois, elles n'ont pas passé ce stade de la compétition. Hier, ce sont les Anglaises qui ont mis fin au parcours jusqu'alors sans faute des Françaises (20-3). Elles ont tenu une période avant de recevoir une leçon de réalisme de leurs adversaires. Elles tenteront d'arracher la 3e place face aux Etats-Unis. L'Angleterre défendra son titre en finale face à la Nouvelle-Zélande.

On a aussi repéré pour vous

Football - Transferts : Quelques heures après le communiqué de presse du Barça annonçant le dépôt d'une plainte contre Neymar, auquel le club blaugrana réclame plusieurs millions d'euros, le PSG a expliqué avoir "pris connaissance, avec surprise, du communiqué de presse" et dit "regretter, à nouveau, l'attitude du FC Barcelone."

Football - Transferts : Jean-Michaël Seri a nié avoir joué son dernier match avec Nice, mardi, au soir de l'élimination du club azuréen en barrage de la Ligue de champions par Naples (0-2). Le milieu ivoirien des Aiglons est pourtant annoncé très proche Barça.

Football - Coupe de la Ligue : Lens et son entraîneur intérimaire Eric Sikora ont débuté leur collaboration par une défaite, 3-2 à Lorient, au 2e tour de la Coupe de la Ligue, mardi, marqué aussi par l'élimination du Havre et de Reims, co-leaders de L2.

Tennis - Winston-Salem : Julien Benneteau s'est qualifié cette nuit pour le troisième tour du tournoi en battant Pablo Carreno-Busta au terme d'un match particulièrement accroché (7-6, 6-7, 6-3).

Basketball - Pro A : Limoges a annoncé mardi le recrutement du meneur américain à passeport camerounais Danny Gibson qui vient suppléer Jean-Baptiste Maille, éloigné des terrains entre sept et neuf mois.

Les tweets qui annonçaient l'arrivée de Di Maria au Barça

Barcelona a annoncé l'arrivée… d'Angel Di Maria. Une fausse annonce en réalité puisque le compte officiel du club s'est fait hacker au cours de la nuit.

La vidéo de rattrapage

Après chaque étape de la Vuelta, Eurosport vous propose de revivre en vidéo les grands moments de la journée. Mardi, entre Escaldes-Engordany et Tarragone, la journée a été marquée par le chute de Wilco Kelderman et le sprint gagnant de Matteo Trentin.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : Une bosse finale en juge de paix

La 5e étape de cette Vuelta 2017 sera particulièrement escarpée avec cinq ascensions au programme dont une dernière bosse qui pourrait faire la part belle aux puncheurs. Julian Alaphilippe, qui participe à son premier Tour d'Espagne, aura une belle carte à jouer lors de cette arrivée. Vu les écarts au général (cinq coureurs en 10 secondes), cette petite ascension finale pourrait aussi voir le maillot de leader changer d'épaules. Chris Froome en sera le porteur au départ.

2. Football - Ligue des champions : Liverpool veut effectuer son retour parmi les grands

Deux ans que Liverpool est absent du rendez-vous. Cela fait long pour un ancien vainqueur de la compétition. Cette année, le Reds espèrent ne pas se louper et rallier les phases de groupe de la Ligue des champions. Avec leur victoire à l'extérieur à Hoffenheim (1-2), ils partent avec une marge confortable pour ce barrage retour. Ce sera toujours sans Philippe Coutinho, pisté par le Barça, mais que Liverpool ne compte pas céder.

3. Tennis - Winston Salem : Cornet et Benneteau visent les quarts

Les deux derniers représentants tricolores du tournoi viseront chacun les quarts de finale dans leur tableau. Chez les femmes, Alizé Cornet retrouve Dominika Cibulkova qui l'avait battue assez sèchement à Cincinnati il y a quelques jours. Côté masculin, Julien Benneteau aura une carte à jouer face à Hyeon Chung, 49e joueur mondial.