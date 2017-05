Evra, NBA, Chelsea, Masters 1000 Madrid : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Houston égalise, Cleveland attend son adversaire en finale

Les Cavaliers ont validé leur place en finale de la conférence Est en battant une quatrième fois Toronto hier soir (109-102). Ils attendant désormais de connaître l'identité de leur adversaire. Ce sera soit Boston, soit Washington. Les deux équipes sont dos à dos dans la série après la victoire des Wizards cette nuit (121-102). A l'Ouest, San Antonio n'a pas réussi à confirmer sa victoire du match 3 et a laissé Houston égaliser à 2-2 (125-104). Avec seulement 16 points, Kawhi Leonard s'est montré trop discret pour que son équipe en obtienne davantage.

2. Football - Ligue 1 : Marseille prend le meilleur sur Nice

L'affiche, séduisante sur le papier, entre l'OM et l'OGCN a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle. Et elle a fini par tourner à l'avantage des Marseillais (2-1) grâce à un but sur une jolie tête plongeante de Patrice Evra. Les hommes de Rudi Garcia réalisent la belle opération du weekend au niveau du classement et s'installent à la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa, juste devant Bordeaux qu'ils rencontrent la semaine prochaine. Nice sera, sauf improbable retournement de situation, troisième de cette Ligue 1 2016-2017.

Les joueurs de l'OM après la victoire face à l'OGC NiceGetty Images

3. Tennis - Masters 1000 Madrid : Ce sera sans Gasquet

Richard Gasquet a déclaré forfait pour Madrid. Le Français été remplacé dans le tableau du tournoi par Borna Coric qui jouera donc son premier match face à Mischa Zverev. Selon plusieurs médias, Gasquet a dû renoncer en raison d'une douleur au dos. Il connaît une première partie de saison contrariée par les pépins physiques et a déjà manqué Indian Wells, Miami et Monte-Carlo. Ce nouveau renoncement est loin d'être idéal à trois semaines de Roland-Garros.

On a aussi repéré pour vous

Football - Mercato : Au micro de beIN Sports, Adil Rami, le défenseur international de Séville, a clairement évoqué "un intérêt de l'OM" avant de dérouler tous les points positifs du projet olympien.

Football - Serie A : L'AS Rome s'est imposée sur la pelouse de l'AC Milan (1-4), dimanche soir, en clôture de la 35e journée. Edin Dzeko a notamment inscrit un doublé.

Football - MLS : New York City, l'équipe coachée par Patrick Vieira, s'est imposé face à Atlanta (3-1) notamment grâce à David Villa, buteur puis passeur.

Handball - Ligue des champions (F) : Le club hongrois de Györ a remporté son troisième titre européen en cinq ans en battant en finale le Vardar Skopje 31 à 30.

La vidéo de rattrapage

Dani Pedrosa (Honda HRC) a livré un récital de 27 tours à Jerez et Johann Zarco (Yamaha Tech3) a secoué Valentino Rossi (Yamaha Factory) et Marc Marquez (Honda HRC) avec ses attaques. Les temps forts de la course.

Vidéo - Le cavalier seul de Pedrosa et les attaques de Zarco ont illuminé Jerez 03:14

Le tweet présidentiel

Plusieurs sportifs ont félicité Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République. Exemple avec Karim Benzema.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Premier League : Chelsea peut faire un pas de plus vers le titre

Dans l'ultime match de cette 35e journée, Chelsea a l'occasion de se rapprocher encore un peu plus du titre de champion. Ce week-end, Tottenham a craqué face à West Ham (1-0) et ouvert grand la porte à un sacre des coéquipiers de N'Golo Kanté. Cela passe par une victoire face à Middlesbrough qui pointe actuellement à la 19e place du championnat. Si les Blues s'imposent, ils prendront sept points d'avance sur leurs rivaux. Un écart plus que confortable à trois journées du terme de la saison.

Chelsea's Diego Costa celebrates scoring their third goalEurosport

2. Tennis - Masters 1000 Madrid : Tsonga lance sa campagne, Monfils et Simon vont croiser le fer

Après une première mise en jambes dimanche (deux matches au programme), Madrid rentre dans le vif du sujet ce lundi. Plusieurs Français seront à suivre : Jo-Wilfried Tsonga face à Andrey Kuznetsov, Nicolas Mahut contre Jack Sock et Adrian Mannarino face à Jared Donaldson. Il y aura au moins un joueur tricolore au prochain tour puisque Gaël Monfils et Gilles Simon vont également s'affronter. Les principales têtes de série sont exemptées de premier tour leur entrée en lice attendront.

3. Football - Ligue 2 : Un Lens - Strasbourg crucial pour la montée

Il y a le derby d'Ajaccio au programme de la Ligue 2 ce lundi soir mais la véritable attraction sera le duel entre Lens et Strasbourg. Les Alsaciens, actuellement premiers, pourraient prendre une sérieuse avance en cas de victoire (5 points) et toucher du doigt la Ligue 1. Lens pointe de son côté à la 6e place mais était encore sur le podium à l'aube de cette 36e journée. Un succès propulserait les Nordistes à la 2e place, juste derrière leurs adversaires du jour.