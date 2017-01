Experts, Nadal-Dimitrov, All stars : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Mondial : les Experts marquent leur territoire

De retour à Paris après avoir brillé à Lille, les Experts ont offert une prestation de gala devant le public de Bercy. L'adversaire slovène a été croqué par des Bleus aux innombrables atouts (31-25). Titulaire surprise, Vincent Gérard a assuré dans le but, au point d'être désigné meilleur joueur de la rencontre. Et Nedim Remili a (encore une fois) tout emporté en seconde période. De quoi attendre sereinement la deuxième demi-finale, ce soir entre la Croatie et la Norvège (20h45), avant de lancer le dernier assaut dimanche.

Vincent GérardAFP

2. Basketball - NBA : Une constellation d'étoiles sans Gobert

Même au rattrapage, Rudy Gobert est resté snobé. Les qualités défensives du pivot français et ses chantiers dans les raquettes NBA n'ont pas suffi à lui faire une place dans la sélection des remplaçants pour le All Star Game de la Nouvelle-Orléans (19 février). Encore auteur de 45 points cette nuit contre Dallas, Russel Westbrook sera lui bien au rendez-vous. Pouvait-il en être autrement ?

3. Football - Transferts : Delort arrive à Toulouse

L'expérience mexicaine d'Andy Delort tourne court. Cinq mois après avoir rejoint André-Pierre Gignac aux Tigres, l'attaquant de 25 ans retrouve le football français en s'engageant avec Toulouse. Son club a officialisé l'accord dans la nuit. On évoque une indemnité autour de 6 millions d'euros pour celui qui avait inscrit 12 buts en Ligue 1 la saison passée.

On a aussi retenu pour vous

Coupe du Roi : le FC Barcelone est en demi-finale après avoir corrigé la Real Sociedad (5-2) au Camp Nou. Et Messi n'a marqué un seul but, sur pénalty.

League Cup : Manchester United est en finale après avoir maîtrisé Hull City (2-1). Et Paul Pogba a marqué pour permettre aux Red Devils d'affronter Southampton.

Jeux Olympiques : destitué de ses résultats olympiques de 2008 (et notamment le titre partagé avec Usain Bolt sur relais 4x100m), Nesta Carter envisage de faire appel de sa sanction devant le Tribunal arbitral du sport.

NBA : En plus du carton de Westbrook pour le succès d'OKC contre les Mavs (109-98), Paul George (32 points) a flambé pour permettre à Indiana de contenir les Wolves (109-103).

Patinage artistique : Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont obtenu la médaille de bronze en couples, jeudi lors des championnats d'Europe disputés à Ostrava. Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont remporté le titre.

En danse sur glace, le couple Papadakis-Cizeron, double champion d'Europe et du monde en titre, est seulement troisième après le programme court.

Vidéo - Papadakis et Cizeron troisièmes après le programme court 02:37

Le tweet de compensation

Absent de la sélection du All-star game, Rudy Gobert sera-t-il consacré Joueur défensif de l'année ? Il a tout le soutien de son partenaire de sélection Nicolas Batum.

La vidéo de rattrapage

AS Monaco, Manchester United, Juventus Turin et maintenant Olympique de Marseille… C'est vrai que le CV de Patrice Evra a de la gueule.

Vidéo - Evra sur son choix de signer à l'OM : "J'aime choisir les clubs avec une grande histoire" 01:47

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Nadal ou Dimitrov pour affronter Federer ?

Un seul homme se dresse sur la route de retrouvailles extraordinaires entre Rafael Nadal et Roger Federer en finale d'un tournoi du Grand CHelem. Mais ce n'est pas n'importe qui : Grigor Dimitrov, "Baby-Federer", affronte l'Espagnol en demi-finale à partir de 9h30. Une rencontre évidemment à suivre en direct avec nous.

Grigor Dimitrov et Rafael Nadal à Pékin en 2016.Panoramic

2. Football - Ligue 1 : Marseille et Sanson retrouvent Montpellier

L'Olympique de Marseille lance la 22e journée avec la réception de Montpellier. L'occasion pour Morgan Sanson de (déjà) retrouver ses ex-partenaires, dix jours après son transfert à l'OM. Mais pour les Marseillais, balayés par Lyon dimanche dernier, il s'agit surtout de se relancer en cette fin janvier.

Vidéo - Dix jours après son transfert à l'OM, Sanson retrouve Montpellier 01:30

3. Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen : les descendeurs à la fête

Une semaine après la mythique Streif de Kitzbühel, les descendeurs se mesurent à une autre piste légendaire de la Coupe du monde de ski alpin: la Kandahar de Garmisch-Partenkirchen. L'occasion pour les Français de confirmer leur forme du moment, après le double podium de Valentin Giraud-Moine (2e) et Johan Clarey (3e) en Autriche la semaine dernière.