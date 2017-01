Experts, PSG, MSN, Vuelta 2017, Séville-Real : l'actu sur un plateau du 12 janvier 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Mondial : Les Bleus commencent par une samba

Les Bleus ont débuté la défense de leur titre dans une ambiance euphorique à Paris et un score qui ne l'est pas moins en passant un sévère (31-16) au Brésil, nation émergente du handball présentée comme capable de tout. Dans sa cage, Thierry Omeyer avait plus que jamais la patte de l'expert (14 arrêts sur 21 tirs et… une passe décisive) et vu la tournure des événements, les entraîneurs Didier Dinart et Guillaume Gille n'ont pas hésité à offrir un temps de jeu appréciable aux remplaçants. Avec 6 buts, Valentin Porte a été le meilleur marqueur de la soirée.

2. Football - Coupe de la Ligue : le PSG se faufile

Le PSG a fait deux bonnes opérations en une soirée : face au FC Metz, avant dernier de la classe en Ligue 1, il a passé sans encombre l'obstacle des quarts de finale (2-0) grâce à un doublé de Thiago Silva, et il a évité Monaco au tirage au sort qui a suivi. Qualifié pour la quatrième fois de suite en demi-finale, ce qu'aucun club n'avait réussi à faire, il ira à Bordeaux - qui s'est défait de Guingamp (3-2) - tandis que l'ASM recevra Nancy.

Les joueurs du PSG célèbrent leur victoireAFP

3. Basketball - NBA : Houston a eu un problème

Fin de série pour les Texans : après neuf victoires, les Rockets ont redécouvert la défaite, face aux Timberwolves de Minnesota (119-105). James Harden a encore fait tout ce qu'il a pu (33 points) mais pour une fois les Rockets ont failli au tir (41,4%) et spécialement à trois points (15 sur 42). Avec les 28 points d'Andrew Wiggins et le neuvième "double double" de Karl-Anthony Towns (23 points, 18 rebonds), Minnesota a fait le reste. Au classement de la conférence Ouest, il n'y a rien de dramatique pour Houston qui reste troisième (31 v-10 d) tandis que Minnesota pointe 13e (13 v-26 d).

En signant un 11e succès face aux Knicks de New York (97-96), grâce à 21 unités de Joel Embiid, Philadelphie a déjà dépassé son pitoyable total de la saison 2015-16.

On a aussi retenu pour vous

Football - Coupe du roi : Battu à l'aller à Bilbao (2-1), le FC Barcelone a sorti l'artillerie lourde pour forcer le passage des 8e de finale au retour mercredi soir (3-1) puisque Luis Suarez (100e but avec le Barça), Neymar et Lionel Messi ont marqué au Camp Nou.

Football - Coupe d'Italie : Portée les buts de Paulo Dybala (22e), Mario Mandzukic (34e) et Miralem Pjanic sur penalty (75e), la Juventus s'est qualifiée pour les quarts de finale après son succès à domicile face à l'Atalanta Bergame (3-2).

Vidéo - Guidée par Dybala, la Juventus a maîtrisé l'Atalanta 00:30

Premier League : La fédération anglaise a indiqué avoir notifié à Manchester City un manquement aux règles antidopage. En cause : une localisation erronée de joueurs pour permettre des contrôles inopinés.

Voile - Vendée Globe : le leader Armel Le Cléac'h (Banque populaire) disposait de 252 milles d'avance sur Alex Thomson (Hugo Boss) au pointage de 05h00. 9 milles gagnés en 11 heures de navigation : il n'y a pas de petit profit pour le Breton en vue de l'arrivée.

Trophée Jules Verne : à la barre du maxi-trimaran Idec Sport, Francis Joyon et ses cinq hommes d’équipage ont doublé cette nuit le Cap Horn après 26 jours, 15 heures et 45 minutes de course, soit 4 jours 6 heures et 35 minutes de mieux que le record établi en 2012 par Loïck Peyron et ses équipiers de Banque Populaire.

Rallye-raid - Dakar : Sébastien Loeb (Peugeot) a repris la tête de l'épreuve en remportant l'étape 8, à Salta. Il possède 1'38" d'avance sur son coéquipier, Stéphane Peterhansel.

Ski alpin : Lindsey Vonn, absente sur blessures depuis près d'un an, a confirmé son retour à la compétition samedi à l'occasion de la descente de Coupe du monde d'Altenmarkt-Zauchensee, en Autriche.

Golf : Jim Furyk a été nommé capitaine de l'équipe des Etats-Unis pour la Ryder Cup 2018, disputée en France.

La vidéo de rattrapage : La crème des Bleus

Alors, qui sont les plus grands parmi les plus grands ? Karabatic, Omeyer ? Voici le second volet de notre Top 20 des plus grands joueurs de l'équipe de France, des places 11 à 1...

Vidéo - Top 20 : Les plus grands joueurs de l'équipe de France (de 10 à 1) 01:47

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme : la Vuelta se dévoile

C'est au Palais municipal des congrès de Madrid à 19h00 que les organisateurs du Tour d'Espagne 2017 ont donné rendez-vous pour révéler les secrets de l'édition qui s'élancera de Nîmes, le 19 août.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Handball - Mondial : Les Experts pas tout à fait au repos

Les Bleus vont avoir le temps de scruter quelques-uns de leurs rivaux potentiels pour la suite du championnat du monde puisque cinq matches sont programmés ce jeudi, avec en autres un Pologne - Norvège et un Espagne - Islande à 20h45.

3. Football - Coupe du roi : Séville condamné à l'exploit

En championnat, ce serait le deuxième contre le premier mais Séville FC - Real Madrid compte ce soir (21h15) pour un 8e de finale retour de la Coupe d'Espagne. Et après leur lourde défaite (3-0) à Santiago Bernabeu, les Sévillans n'ont pas le choix.