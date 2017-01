Federer, désillusion, 0,6 seconde, France-Suède : L'actu du 24 janvier sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Duel d’Américaines en demi-finale

Le haut du tableau féminin a pris une tournure 100% US ce mardi. Victorieuse d’une Muguruza affaiblie depuis le début du tournoi (6-4, 6-0), Coco Vandeweghe s’est qualifiée pour sa première demi-finale à Melbourne. Elle retrouvera sa compatriote Venus Williams, tombeuse d’Anastasia Pavlyuchenkova (6-4, 7-6).

Dans le tableau masculin, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas fait le poids face à Stan Wawrinka qui a plié l'affaire en trois manches (7-6, 6-4, 6-3). Une déception pour le Français qui, tendu, s'est même pris le bec avec son adversaire.

Vidéo - "Est-ce que je t'ai regardé une fois ?" : le ton est monté entre Wawrinka et Tsonga 00:52

2. Football - Coupe d’Afrique des Nations : L’Algérie n’a pas réussi l’exploit

Les Fennecs n’avaient déjà plus leur destin entre leurs pieds. La victoire de la Tunisie sur le Zimbabwe (4-2) et leur nul contre le Sénégal (2-2) ont définitivement enterré leurs espoirs de sacre. L’Algérie a donc été éliminée lundi de cette CAN après deux nuls et une défaite. Un échec immense pour une équipe qui arrivait avec une armada offensive impressionnante.

Rami Bensebaini avec l'Algérie - 2017AFP

3. Basketball – NBA : Miami fait tomber les Warriors, New Orléans piège Cleveland, Westbrook encore énorme

7e revers de la saison pour Golden State. Piégés à Miami après un dernier trois points de Dion Walters en feu (33 points) à 0,6 seconde du buzzer, les Warriors ont trop tardé à rentrer dans leur match pour espérer rafler la mise. Et c’est le Heat qui a fait tapis.

De son côté, Cleveland est aussi tombé contre New Orleans malgré les 49 points de Kylie Irving et le triple double de LeBron James. Même sans Anthony Davis, les Pelicans ont pu s’appuyer sur Jrue Holiday (33 points) et un Terrence Jones en feu (36 points, 11 rebonds) pour faire chuter le champion en titre.

Enfin, Russell Westbrook a répondu de la meilleure manière à son absence du cinq majeur du All-Star Game. En passant ses nerfs sur Utah. 38 points, dix rebonds, dix passes décisives et surtout le tir de la gagne (95-97). Simplement fou.

Russell Westbrook (Oklahoma City - 2016)AFP

4. Formule 1 : Ecclestone out

C’est la fin d’une époque. Lundi, Bernie Ecclestone a annoncé à Auto Motor und sport qu’il ne s’occupait plus de l’organisation du championnat du monde. Liberty Media a choisi Chase Carey pour remplacer celui qui aura été tour à tour pilote, manager de pilotes et propriétaire d'équipe avant de se consacrer à la promotion du Mondial.

Bernie Ecclestone lors du Grand Prix du Mexique 2016AFP

On a aussi retenu pour vous

Voile - Vendée Globe : Le Français Jérémie Beyou (Maître CoQ) a pris lundi soir aux Sables d'Olonne (côte atlantique française) la 3e place du Vendée Globe au terme de 78 j 6 h 38 min de course.

Football - Ligue 2 : Dans le dernier match de la 21e journée, le Red Star a pris le meilleur sur le terrain de Brest, pourtant leader du championnat. Les Bretons gardent trois points d'avance sur Lens tandis que le Red Star est 16e.

Rugby - Tournoi des Six Nations : Le troisième ligne aile James Haskell, qui a déclaré qu'il souffrait toujours du pied et qui n'a pas rejoint la sélection anglaise en stage de préparation au Portugal, est très incertain pour le match d'ouverture du XV d'Angleterre le 4 février à Twickenham.

Tennis - Coupe Davis : C'est ce mardi que Yannick Noah va annoncer sa composition d'équipe pour affronter le Japon au premier tour. Rendez-vous à 11h

La vidéo de rattrapage

Vidéo - 273 buts à 272... il faut se faire une raison : impossible de départager Messi et Ronaldo 02:49

Le tweet clutch

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

Tennis - Open d'Australie : Federer en night-session

Après Tsonga-Wawrinka en apéro, c'est maître Federer qui viendra clore la journée face au surprenant Mischa Zverev, tombeur d'Andy Murray au dernier tour. A 35 ans, le Suisse a une occasion en or de retrouver le dernier carré qu'il avait déjà atteint l'année passée.

Vidéo - Après six saisons gâchées par des blessures, Mischa Zverev explose enfin 01:14

Handball - Mondial 2017 : les Experts en piste

Les choses sérieuses commencent. Très sérieuses même. En quart de finale ce mardi, les Français vont défier un gros morceau en la personne de la Suède. Le tout devant un stade Mauroy en ébullition (19h). Un adversaire piège que les Bleus devront contourner s'ils veulent garder une chance d'aller chercher le Graal mondial a la maison.

Football - Coupe de la Ligue : Paris sur le pont

Ce mardi, le PSG d'Emery va devoir se retrousser les manches. Sur le terrain de Bordeaux (21h), les Parisiens ont l'occasion de déjà se qualifier pour une finale cette saison et ainsi rester en lice pour conserver leur couronne. Et pour ceci, il faudra sortir un gros match face à une équipe de Bordeaux qui peut sauver sa saison en cas de qualification.