Federer, Ronaldo, Zidane... Nos cadeaux de Noël au monde du sport

Roger Federer : Le DVD du Retour du Roi

Les fans attendent son retour avec une impatience non dissimulée. Blessé au genou et absent des courts depuis sa défaite en demie à Wimbledon en juillet dernier, Roger Federer va effectuer son retour à la compétition en janvier. Et quoi de mieux pour se remettre dans le bain qu’un petit DVD du "Retour du roi", histoire de peaufiner sa préparation pendant les fêtes et trouver la bonne stratégie pour tenir tête Djokovic et Murray ? Un cadeau précieux "Rodg".

Nick Kyrgios : Des séances de yoga

Nick Kyrgios est un joueur talentueux, facétieux et, souvent, un peu trop nerveux. Suspendu par la fédération internationale mi-octobre après un match totalement balancé à Shanghai (et des mots doux à l'arbitre et à un spectateur), le bad boy de 21 ans va retrouver les courts mi-janvier, probablement pour "son" Open d’Australie. Le 13e joueur mondial, qui a consulté un psy cet hiver pour se remettre la tête à l’endroit, a d’ores et déjà promis de se "tenir tranquille". Mais, pour être bien certain qu’il va tenir parole, un abonnement pour des séances de yoga parait tout indiqué sous le sapin de l’Australien. Zen.

Nick KyrgiosAFP

OL : Un sifflet d’arbitre

Cadeau simple et facile par les temps qui courent. Accusé ces dernières semaines de bénéficier d’un arbitrage plus que favorable, notamment par le vice-président de Monaco, les Lyonnais auront tout loisir de s’exercer au coup de sifflet. Histoire de continuer à susciter la polémique. Même quand elle n’existe pas.

Le début d'échauffourée entre Monégasques et Lyonnais après l'expulsion de Benjamin MendyAFP

Kobe Bryant et Tim Duncan : Préparer sa retraite pour les nuls

Des légendes ont quitté les parquets de la NBA cette année. Depuis quelques mois, Kobe Bryant et Tim Duncan doivent ainsi apprendre à vivre différemment. Et ce n'est pas toujours évident. On a d'ailleurs vu Duncan revenir s'entraîner avec San Antonio ces derniers jours. Pour les aider à décrocher, on leur propose un petit manuel "'La retraite pour les nuls". Cela pourrait aussi en intéresser d'autres, comme Kevin Garnett, Steven Gerrard Nico Rosberg ou Yannick Agnel.

Alexis Pinturault : Un GPS

Alexis Pinturault est probablement le skieur le plus polyvalent du circuit à l’heure actuelle. Déjà vainqueur dans quatre des cinq disciplines de l’alpin (super-G, géant, slalom et combiné), il ne manque rien à "Pintu" pour décrocher un premier gros globe de cristal de la Coupe du monde. Si ce n’est un peu de régularité pour tenir tête à la barre de fer autrichienne Marcel Hirscher. Pour éviter quelques abandons coûteux en fin de saison, un GPS dernière génération (en configuration piquets de slalom) parait tout indiqué. De rien Alexis.

Vidéo - Pinturault avait promis d'attaquer, il a tenu parole avant... de sortir ! 01:02

Christopher Froome : Des chaussures de running

Après avoir expérimenté la montée du Mont Ventoux en chaussures de cycliste, pas sûr que Christopher Froome souhaite retenter l'expérience. Alors qu'en chaussures de running neuves, ce serait beaucoup plus pratique ! Si un nouvel incident avec une moto venait à intervenir, le Britannique de la Sky pourrait alors s'équiper en conséquence et perdre moins de temps que cette année. Enfin, avant que son temps ne soit réaligné sur celui de ses concurrents bien sûr.

Vidéo - De la chute de Froome à son reclassement : les 5 moments qu'il ne fallait pas manquer 02:34

Unai Emery et Leonardo Jardim : La méthode Assimil

On préfère mettre les points sur les i tout de suite. C'est appréciable de les voir faire l'effort de parler français aussi vite. Vraiment. Surtout que ce n’est pas toujours le cas dans le monde du football. Mais de temps en temps, les conférences de presse des coachs de Paris et Monaco sont un peu compliquées à suivre. Notamment celles d'Unai Emery cette année. Pour les aider, on leur offre la méthode Assimil.

Vidéo - PSG - L'exposé d'Emery sur la concurrence avec des bouteilles d'eau 01:12

Cristiano Ronaldo : De nouveaux coussins

Que peut-on offrir à l’homme qui a tout gagné cette saison ? Niveau trophées, la cheminée déborde. Alors, autant lui offrir des choses dont il pourrait avoir l’usage pendant ses séances photos. Et, histoire ne pas s’esquinter pendant celles-ci, de nouveaux coussins ne seront pas superflus.

Zinedine Zidane : Une machine à coudre

Ça en a amusé plus d'un. Zinedine Zidane a connu des petites mésaventures cette année avec ses pantalons, qui ont craqué lors de deux matches. Du coup, on s'est dit qu'une petite machine à coudre pourrait être utile à Zizou.

Max Verstappen : Un livret du code de la route

Le teenager néerlandais a son permis de conduire depuis un peu plus d'an an seulement et ne peut toujours pas prendre lui-même le volant d’une voiture de location... Il a gagné un Grand Prix mais on l'a souvent vu tirer des bords ou freiner n'importe comment en pleine ligne droite... Bref, il a jeté trop tôt son manuel du code de la route à la poubelle et un nouveau lui sera utile pour éviter d'énerver à nouveau ses petits camarades en piste.

Ogier : Une nouvelle voiture de location

Notre rallyman quadruple champion du monde était malin : il roulait en 911 GT3 RS parce que son employeur Volkswagen était copain avec Porsche. Un scandale aux moteurs Diesel truqués et une signature pour attaquer le WRC 2017 avec une Ford Fiesta plus tard, le carrosse est devenu citrouille… Une jolie citrouille quand même : en bon père de famille, il va rouler en combi Ford Galaxy. Parce que niveau budget, une Ford GT ou une Ford Mustang, c'est tout de suite chaud pour son nouveau boss.

Sébastien Ogier (Volkswagen) au Rallye de Grande-Bretagne 2016Panoramic

N. B., G. C., C. M. et S. V.