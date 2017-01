Fin de série, Zizou, LeBron : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

Football – Premier League : Tottenham fait tomber Chelsea et relance tout

La Premier League a retrouvé un peu de piquant mercredi soir. Alors que Chelsea semblait intouchable et se dirigeait vers un sacre attendu, Tottenham a envoyé valser nos certitudes. Les Spurs ont fait tomber les Blues grâce à un doublé de Dele Alli (2-0), mis fin à la série de 13 succès consécutifs des hommes d'Antonio Conte, sauvé le record de leur voisin honni, Arsenal (14 succès de rang), et relancé le suspense en Premier League. Rien que ça. Tottenham s'invite sur le podium et Liverpool n'est plus qu'à cinq points de Chelsea.

Basketball – NBA : Sale soirée pour Cleveland

Le leader de la conférence est, Cleveland, a essuyé cette nuit sa huitième défaite de la saison. Malgré une grosse performance de LeBron James (31 points, 8 rebonds, 7 passes), les Cavs ont buté sur les Bulls (94-106), menés par un Jimmy Butler auteur de 14 points dans le dernier quart-temps. Nicolas Batum a signé son meilleur match de la saison (28 points) pour permettre à Charlotte de vaincre le Thunder (123-112) de Westbrook (33 points, 15 rebonds, 8 passes). Les 14 points d'Evan Fournier n'ont pas suffi à Orlando face aux Hawks (92-111) et les Knicks de Noah (8 points, 16 rebonds) se sont inclinés face aux Bucks (104-106).

Le carton offensif de la soirée est à mettre au crédit des Warriors face aux Blazers (125-117). Les 30 points de Durant et 35 de Curry ont fait souffrir Portland malgré les 35 unités de McCollum.

Et sinon, dans la série "je fais n'importe quoi, je jette le ballon et on verra bien ce qu'il se passe", cette action de Tyler Johnson est absolument parfaite :

Football – Coupe du Roi : Le Real fête l'an I de Zidane

Et bon anniversaire Zinédine Zidane ! Un an jour pour jour après l'arrivée de l'entraîneur français, son Real Madrid a livré un récital aux dépens de Séville (3-0), mercredi en 8es aller de Coupe du Roi, avec un doublé revanchard de James Rodriguez et un but de Raphaël Varane. Malgré un onze bis privé de "BBC" (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo), le Real a donné une leçon à l'équipe du bouillant technicien Jorge Sampaoli. Ce succès contre Séville porte à 38 matches consécutifs toutes compétitions confondues la série d'invincibilité du Real de Zidane. Et cette équipe, invaincue depuis avril dernier, peut égaler samedi, en Liga contre Grenade, le record d'Espagne, propriété du FC Barcelone de Luis Enrique (39 rencontres sans défaite en 2015-2016). Autant dire que Zizou a soufflé sa bougie l'esprit tranquille.

Raphaël Varane, buteur pour le Real Madrid contre SévilleAFP

On a aussi retenu pour vous

Voile – Vendée Globe : Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) a accru son avance en tête du Vendée Globe sur le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), rélégué désormais plus de 300 milles.

Tennis – WTA Brisbane : Alizé Cornet s'est qualifiée pour les demi-finales après sa victoire sur Dominika Cibulkova (6-3, 7-5).

Football – match amical : Le PSG, dont les recrues Draxler et Lo Celso ont joué en deuxième période, a débuté 2017 par un succès tranquille (3-0) lors d'un match amical contre le Club africain, mercredi soir à Radès, près de Tunis.

Football américain – NFL : Le Canadien Milt Schmidt, joueur, puis entraîneur et enfin dirigeant emblématique des Boston Bruins, est décédé à l'âge de 98 ans, a annoncé mercredi son ancienne équipe.

Rally raid – Dakar : Stéphane Peterhansel a mené le triplé signé par les pilotes Peugeot mercredi, sur la troisième étape du Dakar, tandis que Joan Barreda a écrasé la catégorie moto.

Ski : L'Américaine Lindsey Vonn, victime d'une fracture ouverte du bras droit à l'entraînement en novembre, a fait son retour sur les pistes mercredi, mais ne sait pas encore quand elle pourra revenir en compétition.

Tennis – Doha : Jo-Wilfried Tsonga n'a eu besoin que de 45 minutes pour étriller mercredi Dustin Brown (6-1, 6-3) en huitièmes de finale du tournoi ATP de Doha, tandis qu'Andy Murray et Novak Djokovic ont continué leur route.

Vidéo - Djokovic allait beaucoup trop vite pour Zeballos 02:24

Le tweet "je n'ai pas fait exprès, c'est promis"

La vidéo de rattrapage

Vidéo - 105 ans, un record du monde et une vie de folie : Robert Marchand est un personnage de roman 01:18

Ce qu'il ne faudra pas rater ce jeudi

Tennis – ATP Doha : Les choses sérieuses commencent

L'Open d'Australie est dans 10 jours et vous commencez à vous impatienter ? Prenez une tisane et installez-vous devant Eurosport ou Eurosport Player pour déguster les quarts de finale du tournoi de Doha ce jeudi. Au programme, du lourd. Les quarts de finale opposeront notamment Andy Murray à Nicolas Almagro, Novak Djokovic à Radek Stepanek et Jo-Wilfried Tsonga à Tomas Berdych. De quoi passer une douce après-midi.

Vidéo - Murray a bataillé mais s'est finalement débarrassé de Melzer 02:36

Ski alpin – Slalom de Zagreb : Les Français veulent souffler les bougies

Petit évènement sur nos antennes ce jeudi. Le slalom de Zagreb (première manche à 14h45 et deuxième manche à 18h) fêtera le 50e anniversaire de la Coupe du monde de ski alpin. La première épreuve du Cirque blanc, un slalom justement, se déroula le 5 janvier 1967 à Berchstesgaden, dans les Alpes bavaroises. Il faudra surveiller le combat des chefs entre l'Autrichien Marcel Hirscher et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Mais les Français (Grange, Pinturault, Lizeroux et Muffat-Jandet) auront aussi leur mot à dire.

Jean-Baptiste GrangeAFP

Football – Coupe du Roi : Au tour du Barça

Le Barça démarre l'année 2017 avec un difficile déplacement jeudi soir au stade San Mames de l'Athletic Bilbao (21h15) en huitièmes de finale aller de Coupe du Roi, une compétition dont le Barça est double tenant du titre. Le trio offensif "MSN" (Messi-Suarez-Neymar) est revenu des vacances de fin d'année en meilleure forme qu'avant la trêve, a déclaré mercredi l'entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique, se disant "impressionné" par ses joueurs avant un mois de janvier "vital".