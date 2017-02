Fourcade, OL, OM, NBA : L’actu sur un plateau du jeudi 9 février 2016

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lyon et Marseille retrouvent le sourire

Les deux clubs restaient sur une défaite en Ligue 1 mais Lyon et Marseille ont tous les deux renoué avec la victoire mercredi soir lors de la 24e journée. L’OL a été sans pitié face à Nancy (4-0). Une banderole adressée à Alexandre Lacazette a assombri la soirée parfaite des Lyonnais. A Marseille, c’est l’En Avant Guingamp qui a fait les frais du rebond (2-0). Dans les autres rencontres, à noter la belle opération de Metz, tombeur de Dijon (2-1) et qui remonte à la 12e place du classement.

Joueur L1Eurosport

2. Basketball - NBA : Gobert et Utah étouffent la Nouvelle-Orléans

Utah a aligné une quatrième victoire consécutive mercredi face à La Nouvelle-Orléans (127-94) grâce à Rudy Gobert. Le pivot français a fait passer une mauvaise soirée à la star des Pélicans, Anthony Davis, qui n'a eu que douze shoots à se mettre sous la dent pour un total de 12 points. Gobert a fini la rencontre avec 10 points, 16 rebonds et deux contres. Cleveland s'est imposé (132-117) dans la salle d'Indiana grâce à Kyle Korver. Un mois après son arrivée, il commence à trouver ses repères et a marqué 29 points en étant remplaçant. LeBron James a ajouté 25 points, neuf passes décisives et six rebonds.

3. Athlétisme - Paris Indoor : PML en jambes, Lemaitre un peu moins

Pascal Martinot-Lagarde a égalé la meilleure performance française de la saison sur 60m haies en 7"51, mercredi soir, lors de la première édition du meeting de Paris indoor. Ladji Doucouré, retraité à la fin du mois, en a profité pour faire ses adieux au public parisien. Christophe Lemaitre a, lui, pris la 4e place du 60m (6"63), remporté par le Cubain Yunier Perez.

Christophe Lemaitre lors du meeting de ParisAFP

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Montpellier : Kenny De Schepper a créé la sensation, mercredi soir, en éliminant l'Allemand Mischa Zverev lors du 1er tour (6-4, 6-3). Julien Benneteau s'est, lui, incliné après un combat en trois sets face à Feliciano Lopez (6-3, 4-6, 7-6(0).

Football - Serie A : Vainqueur de Crotone (0-2), mercredi soir, en match en retard de la 18e journée, la Juventus a repris 7 points d'avance au classement sur l'AS Roma.

Football - Coupe du roi : Alaves a rejoint le Barça en finale de la Coupe du Roi grâce à sa victoire 1 à 0 en demi-finale retour face au Celta Vigo.

Football - Coupe d’Allemagne : Le Borussia Dortmund a dû passer par la séance des tirs au but pour venir à bout du Herta Berlin (1-1 a.p., 3-2 t.a.b) et se qualifier pour les quarts.

La vidéo de rattrapage

"Je pense que cet été, ce sera le moment où il faudra changer d'air." Cette phrase d'Alexandre Lacazette, dimanche sur Canal+, a suscité la colère des supporters lyonnais. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant de l'OL a été sifflé par une partie du public contre Nancy (4-0). Ce qui déplaît fortement à son entraîneur Bruno Genesio.

Vidéo - Genesio sur Lacazette : "Il est très touché oui" 01:15

Le tweet qui lance la fronde

Curry, figure de proue pour le basket d'Under Armour, a répondu à sa façon au PDG de la marque qui a tenu des propos favorables à Trump expliquant que c'était "un atout pour le pays". La star de Warrios a répondu par un jeu de mots.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Biathlon - Mondiaux Hochfilzen : Le relais mixte lance les hostilités

Les mondiaux de ski alpin font relâche aujourd’hui mais le biathlon prend la suite avec la première épreuve de ses championnats du monde : le relais mixte. Vainqueurs de la course en 2016, les Français, portés par le leader de la discipline chez les hommes, Martin Fourcade, espèrent doubler la mise. Martin Fourcade sera accompagné dans cette épreuve d’Anaïs Chevalier et Marie Dorin-Habert chez les filles et de Quentin Fillon-Maillet.

2. Tennis - ATP Montpellier : Gasquet et Tsonga entrent en piste

Exemptés de premier tour, Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga entrent tous les deux en lice à Montpellier. Le premier affronte Malek Jaziri alors que le deuxième retrouvera un compatriote, Pierre-Hugues Herbert. Il s’agit, aussi, de maintenir la mainmise française sur ce tournoi, remporté cinq fois par un Français depuis sa création en 2010.